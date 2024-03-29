https://ria.ru/20240329/prizyv-1936579961.html

Генштаб запустит прямую телефонную линию по вопросам призыва

Генштаб запустит прямую телефонную линию по вопросам призыва - РИА Новости, 29.03.2024

Генштаб запустит прямую телефонную линию по вопросам призыва

В рамках весенней призывной кампании с 16 апреля начнет работу прямая телефонная линия Генштаба ВС РФ по вопросам призыва, сообщил на брифинге замначальника... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:25

2024-03-29T11:25

2024-03-29T11:25

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В рамках весенней призывной кампании с 16 апреля начнет работу прямая телефонная линия Генштаба ВС РФ по вопросам призыва, сообщил на брифинге замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Начиная с 16 апреля приступит к работе прямая телефонная линия главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени", - сказал адмирал. Весенний призыв в России начнется 1 апреля, начало отправки призывников со сборных пунктов запланировано на 15 апреля. Призыв будет проходить во всех регионах России, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах России или для участия там в выполнении задач СВО призывники направляться не будут.

https://ria.ru/20240319/povestki-1934260707.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф