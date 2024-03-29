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Генштаб запустит прямую телефонную линию по вопросам призыва - РИА Новости, 29.03.2024
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11:25 29.03.2024
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Генштаб запустит прямую телефонную линию по вопросам призыва
Генштаб запустит прямую телефонную линию по вопросам призыва - РИА Новости, 29.03.2024
Генштаб запустит прямую телефонную линию по вопросам призыва
В рамках весенней призывной кампании с 16 апреля начнет работу прямая телефонная линия Генштаба ВС РФ по вопросам призыва, сообщил на брифинге замначальника... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:25
2024-03-29T11:25
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В рамках весенней призывной кампании с 16 апреля начнет работу прямая телефонная линия Генштаба ВС РФ по вопросам призыва, сообщил на брифинге замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Начиная с 16 апреля приступит к работе прямая телефонная линия главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени", - сказал адмирал. Весенний призыв в России начнется 1 апреля, начало отправки призывников со сборных пунктов запланировано на 15 апреля. Призыв будет проходить во всех регионах России, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах России или для участия там в выполнении задач СВО призывники направляться не будут.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Генштаб запустит прямую телефонную линию по вопросам призыва

Генштаб: с 16 апреля начнет работу прямая телефонная линия по вопросам призыва

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В рамках весенней призывной кампании с 16 апреля начнет работу прямая телефонная линия Генштаба ВС РФ по вопросам призыва, сообщил на брифинге замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Начиная с 16 апреля приступит к работе прямая телефонная линия главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени", - сказал адмирал.
Весенний призыв в России начнется 1 апреля, начало отправки призывников со сборных пунктов запланировано на 15 апреля. Призыв будет проходить во всех регионах России, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах России или для участия там в выполнении задач СВО призывники направляться не будут.
Призывники в сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Во время весеннего призыва протестируют рассылку электронных повесток
19 марта, 15:35
 
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