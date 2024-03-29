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Лавров рассказал о возможном конфликте в Приднестровье - РИА Новости, 29.03.2024
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00:19 29.03.2024 (обновлено: 01:12 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/pridnestrove-1936503737.html
Лавров рассказал о возможном конфликте в Приднестровье
Лавров рассказал о возможном конфликте в Приднестровье - РИА Новости, 29.03.2024
Лавров рассказал о возможном конфликте в Приднестровье
Москва не исключает, что Кишинев рассчитывает на военное решение проблемы Приднестровья, молдавские власти отказывались от предложений по переговорам в формате... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T00:19
2024-03-29T01:12
в мире
молдавия
кишинев
россия
сергей лавров
майя санду
обсе
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва не исключает, что Кишинев рассчитывает на военное решение проблемы Приднестровья, молдавские власти отказывались от предложений по переговорам в формате "5+2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Известиям". "Видимо, Молдавия решила "бросить" Приднестровье. Отказались от многочисленных предложений приднестровцев и Российской Федерации возобновить переговоры в формате "5+2". (Президент Молдавии) Майя Санду заявила, что они будут проводить референдум о вступлении в Евросоюз без Приднестровья. Наверное, есть желание скорее объединиться с Румынией и через это обрести какие-то дополнительные возможности. Может быть, рассчитывают на военное решение приднестровской проблемы", - сказал министр. По его словам, это будет безрассудством для молдавского руководства, они должны это понять. Говоря о российско-молдавских отношениях, Лавров отметил, что Санду взяла курс на их разрыв. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.
https://ria.ru/20240326/otnosheniya-1936053392.html
https://ria.ru/20240301/lavrov-1930567296.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, сергей лавров, майя санду, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Сергей Лавров, Майя Санду, ОБСЕ
Лавров рассказал о возможном конфликте в Приднестровье

Лавров: Кишинев может рассмотреть военное решение проблемы Приднестровья

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва не исключает, что Кишинев рассчитывает на военное решение проблемы Приднестровья, молдавские власти отказывались от предложений по переговорам в формате "5+2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Известиям".
"Видимо, Молдавия решила "бросить" Приднестровье. Отказались от многочисленных предложений приднестровцев и Российской Федерации возобновить переговоры в формате "5+2". (Президент Молдавии) Майя Санду заявила, что они будут проводить референдум о вступлении в Евросоюз без Приднестровья. Наверное, есть желание скорее объединиться с Румынией и через это обрести какие-то дополнительные возможности. Может быть, рассчитывают на военное решение приднестровской проблемы", - сказал министр.
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"Должны решить". В Молдавии сделали неожиданное заявление о России
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По его словам, это будет безрассудством для молдавского руководства, они должны это понять.
Говоря о российско-молдавских отношениях, Лавров отметил, что Санду взяла курс на их разрыв.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Лавров прокомментировал причины обращения Приднестровья за помощью к России
1 марта, 18:18
 
В миреМолдавияКишиневРоссияСергей ЛавровМайя СандуОБСЕ
 
 
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