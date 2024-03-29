Лавров рассказал о возможном конфликте в Приднестровье
Лавров: Кишинев может рассмотреть военное решение проблемы Приднестровья
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва не исключает, что Кишинев рассчитывает на военное решение проблемы Приднестровья, молдавские власти отказывались от предложений по переговорам в формате "5+2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Известиям".
"Видимо, Молдавия решила "бросить" Приднестровье. Отказались от многочисленных предложений приднестровцев и Российской Федерации возобновить переговоры в формате "5+2". (Президент Молдавии) Майя Санду заявила, что они будут проводить референдум о вступлении в Евросоюз без Приднестровья. Наверное, есть желание скорее объединиться с Румынией и через это обрести какие-то дополнительные возможности. Может быть, рассчитывают на военное решение приднестровской проблемы", - сказал министр.
По его словам, это будет безрассудством для молдавского руководства, они должны это понять.
Говоря о российско-молдавских отношениях, Лавров отметил, что Санду взяла курс на их разрыв.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.