https://ria.ru/20240329/pridnestrove-1936503737.html

Лавров рассказал о возможном конфликте в Приднестровье

Лавров рассказал о возможном конфликте в Приднестровье - РИА Новости, 29.03.2024

Лавров рассказал о возможном конфликте в Приднестровье

Москва не исключает, что Кишинев рассчитывает на военное решение проблемы Приднестровья, молдавские власти отказывались от предложений по переговорам в формате... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T00:19

2024-03-29T00:19

2024-03-29T01:12

в мире

молдавия

кишинев

россия

сергей лавров

майя санду

обсе

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва не исключает, что Кишинев рассчитывает на военное решение проблемы Приднестровья, молдавские власти отказывались от предложений по переговорам в формате "5+2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Известиям". "Видимо, Молдавия решила "бросить" Приднестровье. Отказались от многочисленных предложений приднестровцев и Российской Федерации возобновить переговоры в формате "5+2". (Президент Молдавии) Майя Санду заявила, что они будут проводить референдум о вступлении в Евросоюз без Приднестровья. Наверное, есть желание скорее объединиться с Румынией и через это обрести какие-то дополнительные возможности. Может быть, рассчитывают на военное решение приднестровской проблемы", - сказал министр. По его словам, это будет безрассудством для молдавского руководства, они должны это понять. Говоря о российско-молдавских отношениях, Лавров отметил, что Санду взяла курс на их разрыв. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.

https://ria.ru/20240326/otnosheniya-1936053392.html

https://ria.ru/20240301/lavrov-1930567296.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, сергей лавров, майя санду, обсе