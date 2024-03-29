https://ria.ru/20240329/predprinimateli-1936599703.html

Количество предпринимателей в Татарстане в 2023 году выросло на 4,3%

Количество предпринимателей в Татарстане в 2023 году выросло на 4,3% - РИА Новости, 29.03.2024

Количество предпринимателей в Татарстане в 2023 году выросло на 4,3%

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Татарстане в 2023 году выросло на 4,3% и составило 172,5 тысячи, сообщает министерство экономики республики. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:27

2024-03-29T12:27

2024-03-29T12:27

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

предприниматели

бизнес

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КАЗАНЬ, 29 мар — РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Татарстане в 2023 году выросло на 4,3% и составило 172,5 тысячи, сообщает министерство экономики республики. "Количество предпринимателей по итогам 2023 года выросло на 4,3% в сравнении с прошлым годом и составило 172,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Количество занятых в МСП выросло на 14% и превысило 875 тысяч человек. Это 41% от общего числа занятых в экономике республики", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что число самозанятых также выросло на 30,7% и теперь превышает 306 тысяч человек. Стабильно растут выручка и обороты сегмента малого и среднего бизнеса, а также налоговые поступления. Вклад предпринимателей в ВРП республики составил порядка 25%. В структуре малого и среднего предпринимательства Татарстана 38% приходится на торговлю, 10% - на строительство, 10% - на логистику, более 7% - на обрабатывающее производство, также более 7% - на научную и техническую деятельность. При этом в сравнении с прошлым годом сегмент научной и технической деятельности вырос на 5%, обрабатывающего производства - на 4%, высокие темпы роста показал гостиничный бизнес - 11%, IT - 6,4%. По данным минэкономики, несмотря на продолжающиеся ограничения и сохраняющееся санкционное давление, предприятиям и организациям республики удалось нивелировать многие вызовы. В частности, была перестроена логистика, изменены рынки сбыта, удалось сохранить инвестиционную активность и производства. В министерстве отмечают, что для развития МСП необходимо обеспечение роста производительности в связи с дефицитом трудовых ресурсов, сохранение инвестиционной активности и масштабирование производства в связи с повышенными процентными ставками и устаревающим оборудованием, поиск новых рынков сбыта и выстраивание кооперации с крупными предприятиями. Малый и средний бизнес может рассчитывать на поддержку государства, для чего действует широкий набор финансовых и нефинансовых мер, реализуемых в том числе в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240227/tatarstan-1929854152.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика татарстан (татарстан), предприниматели, бизнес