https://ria.ru/20240329/prazdnik-1936676321.html

Матушкин: в Тамбовской области появится День Военно-исторического общества

Матушкин: в Тамбовской области появится День Военно-исторического общества - РИА Новости, 29.03.2024

Матушкин: в Тамбовской области появится День Военно-исторического общества

В Тамбовской области появится День Российского военно-исторического общества; соответствующий законопроект был принят в пятницу на заседании Тамбовской... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:56

2024-03-29T15:56

2024-03-29T15:56

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская область

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Тамбовской области появится День Российского военно-исторического общества; соответствующий законопроект был принят в пятницу на заседании Тамбовской областной Думы в первом чтении, сообщает пресс-служба регионального парламента. По словам председателя Думы Евгения Матушкина, на территории Тамбовской области ведется огромная работа по увековечению памяти защитников Отечества. Активная работа в этом направлении проводится Российским военно-историческим обществом. "Я искренне считаю, что депутаты как лидеры общественного мнения должны вносить значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи. В Тамбовской области активно работает Российское военно-историческое общество и его региональное отделение. Вместе с жителями области – и с поддержкой главы региона Максима Борисовича Егорова - нам удается реализовывать проект "Историческая память", - отметил Матушкин, слова которого привели в пресс-службе. Он напомнил, что на протяжении пятнадцати лет на внебюджетные средства в разных уголках области строятся мемориальные комплексы с именами людей, которые из отчего дома ушли защищать Родину в годы Великой Отечественной войны и не вернулись обратно. За это время в области было построено больше 150 мемориалов, на которых увековечено более 180 тысяч имен наших земляков, положивших жизнь за свободу и независимость Отчизны. Также Матушкин подчеркнул, что значительный вклад в дело увековечивания памяти о героях Великой Отечественной войны всегда вносили и депутаты регионального парламента. И эта работа будет продолжаться, пока не будет увековечено имя каждого защитника. Проектом закона предлагается учредить День Российского военно-исторического общества 16 февраля, приурочив его тем самым ко Дню героев Тамбовщины. Кроме того, в мае прошлого года в области был открыт на базе Музейно-выставочного центра музей истории Российского военно-исторического общества. Его экспозиция рассказывает о деятельности военно-исторического общества и его вкладе в сохранение исторической памяти, добавил Матушкин.

https://ria.ru/20240228/byudzhet-1930034584.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская область, тамбовская областная дума