https://ria.ru/20240329/pozhar-1936623468.html

Появились подробности о тушении пожара в "Крокусе" с воздуха

Появились подробности о тушении пожара в "Крокусе" с воздуха - РИА Новости, 29.03.2024

Появились подробности о тушении пожара в "Крокусе" с воздуха

Десять воздушных судов, в том числе самый тяжелый в мире вертолет Ми-26, привлекались, по уточненным данным, для тушения пожара и эвакуации пострадавших после... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:18

2024-03-29T13:18

2024-03-29T13:18

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-26

ка-32

ми-8 амтш

крокус сити холл

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Десять воздушных судов, в том числе самый тяжелый в мире вертолет Ми-26, привлекались, по уточненным данным, для тушения пожара и эвакуации пострадавших после теракта в "Крокус сити холле", рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что вертолеты Московского авиационного центра Ка-32 выполнили 121 полет к очагам возгораний в "Крокусе", сбросив в общей сложности 771 тонну воды. "Всего привлекались 10 воздушных судов: три вертолета МАЦ Ка-32 с водосливным устройством емкостью 5 тонн, один Ми-26 - с емкостью 15 тонн, три медицинских вертолета БК-117 для санэвакуации и три Ми-8 - с емкостью 5 тонн из Жуковского", - сказал собеседник агентства. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-26, ка-32, ми-8 амтш, крокус сити холл