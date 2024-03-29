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Появились подробности о тушении пожара в "Крокусе" с воздуха - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:18 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/pozhar-1936623468.html
Появились подробности о тушении пожара в "Крокусе" с воздуха
Появились подробности о тушении пожара в "Крокусе" с воздуха - РИА Новости, 29.03.2024
Появились подробности о тушении пожара в "Крокусе" с воздуха
Десять воздушных судов, в том числе самый тяжелый в мире вертолет Ми-26, привлекались, по уточненным данным, для тушения пожара и эвакуации пострадавших после... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:18
2024-03-29T13:18
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-26
ка-32
ми-8 амтш
крокус сити холл
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Десять воздушных судов, в том числе самый тяжелый в мире вертолет Ми-26, привлекались, по уточненным данным, для тушения пожара и эвакуации пострадавших после теракта в "Крокус сити холле", рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что вертолеты Московского авиационного центра Ка-32 выполнили 121 полет к очагам возгораний в "Крокусе", сбросив в общей сложности 771 тонну воды. "Всего привлекались 10 воздушных судов: три вертолета МАЦ Ка-32 с водосливным устройством емкостью 5 тонн, один Ми-26 - с емкостью 15 тонн, три медицинских вертолета БК-117 для санэвакуации и три Ми-8 - с емкостью 5 тонн из Жуковского", - сказал собеседник агентства. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-26, ка-32, ми-8 амтш, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-26, Ка-32, Ми-8 АМТШ, Крокус Сити Холл
Появились подробности о тушении пожара в "Крокусе" с воздуха

Десять вертолетов тушили пожар и вывозили пострадавших при теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарный вертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл" после теракта
Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл" после теракта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Десять воздушных судов, в том числе самый тяжелый в мире вертолет Ми-26, привлекались, по уточненным данным, для тушения пожара и эвакуации пострадавших после теракта в "Крокус сити холле", рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что вертолеты Московского авиационного центра Ка-32 выполнили 121 полет к очагам возгораний в "Крокусе", сбросив в общей сложности 771 тонну воды.
«
"Всего привлекались 10 воздушных судов: три вертолета МАЦ Ка-32 с водосливным устройством емкостью 5 тонн, один Ми-26 - с емкостью 15 тонн, три медицинских вертолета БК-117 для санэвакуации и три Ми-8 - с емкостью 5 тонн из Жуковского", - сказал собеседник агентства.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-26Ка-32Ми-8 АМТШКрокус Сити Холл
 
 
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