https://ria.ru/20240329/povrezhdeniya-1936539349.html

В Черкасской области пострадал объект энергетической инфраструктуры

В Черкасской области пострадал объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 29.03.2024

В Черкасской области пострадал объект энергетической инфраструктуры

Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Черкасской области в центре Украины, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:40

2024-03-29T09:40

2024-03-29T09:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Черкасской области в центре Украины, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram-канале. Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины. "Попадания по объекту энергоинфраструктуры. Все службы на местах", - написал Табурец. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

черкасская область

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в мире, украина, черкасская область