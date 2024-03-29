https://ria.ru/20240329/povrezhdeniya-1936537607.html

В Херсонской области объект критической инфраструктуры получил повреждения

В Херсонской области объект критической инфраструктуры получил повреждения - РИА Новости, 29.03.2024

В Херсонской области объект критической инфраструктуры получил повреждения

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:34

2024-03-29T09:34

2024-03-29T09:34

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины. "Были зафиксированы попадания в… объект критической инфраструктуры, сотовую вышку, складские помещения", - написал Прокудин. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

украина

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херсонская область , украина