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В Херсонской области объект критической инфраструктуры получил повреждения - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/povrezhdeniya-1936537607.html
В Херсонской области объект критической инфраструктуры получил повреждения
В Херсонской области объект критической инфраструктуры получил повреждения - РИА Новости, 29.03.2024
В Херсонской области объект критической инфраструктуры получил повреждения
Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:34
2024-03-29T09:34
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины. "Были зафиксированы попадания в… объект критической инфраструктуры, сотовую вышку, складские помещения", - написал Прокудин. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина
В Херсонской области объект критической инфраструктуры получил повреждения

Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении объекта инфраструктуры

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.
Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины.
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14 марта, 16:18
"Были зафиксированы попадания в… объект критической инфраструктуры, сотовую вышку, складские помещения", - написал Прокудин.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраина
 
 
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