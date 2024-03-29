В Херсонской области объект критической инфраструктуры получил повреждения
Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении объекта инфраструктуры
© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.
Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины.
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"Были зафиксированы попадания в… объект критической инфраструктуры, сотовую вышку, складские помещения", - написал Прокудин.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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