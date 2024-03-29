https://ria.ru/20240329/povrezhdenie-1936575360.html

Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры

Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 29.03.2024

Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области на западе Украины, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:08

2024-03-29T11:08

2024-03-29T11:08

специальная военная операция на украине

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львовская область

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области на западе Украины, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины. "Повредили объект критической инфраструктуры в нашей области", - написал Козицкий. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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львовская область

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в мире, украина, львовская область