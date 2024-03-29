Рейтинг@Mail.ru
Катастрофа. В Британии раскрыли, сколько осталось Украине - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:37 29.03.2024 (обновлено: 13:31 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html
Катастрофа. В Британии раскрыли, сколько осталось Украине
Катастрофа. В Британии раскрыли, сколько осталось Украине - РИА Новости, 29.03.2024
Катастрофа. В Британии раскрыли, сколько осталось Украине
Украина уже к лету может потерпеть поражение в конфликте с Россией, пишет обозреватель британской газеты Standard по обороне Роберт Фокс. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T02:37
2024-03-29T13:31
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
владимир зеленский
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина уже к лету может потерпеть поражение в конфликте с Россией, пишет обозреватель британской газеты Standard по обороне Роберт Фокс."У западных союзников (Киева. — Прим. ред.) растет понимание, что Украина проигрывает России в боевых действиях на земле и к лету может столкнуться с поражением", — написал он.По его словам, огневая мощь России в пять раз превышает возможности ВСУ."Россия поливает передовую огнем из артиллерии, с помощью ракет и дронов в пять раз интенсивнее &lt;…&gt; Войска Владимира Зеленского истощены &lt;…&gt;", — подчеркнул Фокс.Как утверждает обозреватель, странам НАТО и ЕС нужно срочно принять общую стратегию для предотвращения "катастрофы" на Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936378790.html
https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936237708.html
украина
россия
киев
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce4bdf64bf0f89385fffb64f34f7f04c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, вооруженные силы украины, владимир зеленский, в мире, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, В мире, Великобритания
Катастрофа. В Британии раскрыли, сколько осталось Украине

Standard: Украина к лету может потерпеть поражение в конфликте с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина уже к лету может потерпеть поражение в конфликте с Россией, пишет обозреватель британской газеты Standard по обороне Роберт Фокс.
"У западных союзников (Киева. — Прим. ред.) растет понимание, что Украина проигрывает России в боевых действиях на земле и к лету может столкнуться с поражением", — написал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Остается молиться. В Британии высказались о России
Вчера, 14:10
По его словам, огневая мощь России в пять раз превышает возможности ВСУ.
"Россия поливает передовую огнем из артиллерии, с помощью ракет и дронов в пять раз интенсивнее <…> Войска Владимира Зеленского истощены <…>", — подчеркнул Фокс.
Как утверждает обозреватель, странам НАТО и ЕС нужно срочно принять общую стратегию для предотвращения "катастрофы" на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Спецоперация, 27 марта: спрогнозированы последствия боев Британии с Россией
27 марта, 18:58
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВ миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала