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Катастрофа. В Британии раскрыли, сколько осталось Украине
Катастрофа. В Британии раскрыли, сколько осталось Украине - РИА Новости, 29.03.2024
Катастрофа. В Британии раскрыли, сколько осталось Украине
Украина уже к лету может потерпеть поражение в конфликте с Россией, пишет обозреватель британской газеты Standard по обороне Роберт Фокс. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T02:37
2024-03-29T02:37
2024-03-29T13:31
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина уже к лету может потерпеть поражение в конфликте с Россией, пишет обозреватель британской газеты Standard по обороне Роберт Фокс."У западных союзников (Киева. — Прим. ред.) растет понимание, что Украина проигрывает России в боевых действиях на земле и к лету может столкнуться с поражением", — написал он.По его словам, огневая мощь России в пять раз превышает возможности ВСУ."Россия поливает передовую огнем из артиллерии, с помощью ракет и дронов в пять раз интенсивнее <…> Войска Владимира Зеленского истощены <…>", — подчеркнул Фокс.Как утверждает обозреватель, странам НАТО и ЕС нужно срочно принять общую стратегию для предотвращения "катастрофы" на Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936378790.html
https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936237708.html
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Катастрофа. В Британии раскрыли, сколько осталось Украине
Standard: Украина к лету может потерпеть поражение в конфликте с Россией