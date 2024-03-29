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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 29.03.2024
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08:03 29.03.2024 (обновлено: 08:25 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/pogoda-1936524704.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 29.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди и до плюс 11 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:03
2024-03-29T08:25
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди и до плюс 11 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор Атлантического циклона. Облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. В столице плюс 9 - плюс 11, в Подмосковье - плюс 7 - плюс 12. Ветер южный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление будет слабо падать, в середине дня барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240329/pogoda-1936525852.html
москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Леус: небольшие дожди и до 11 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМоскворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди и до плюс 11 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор Атлантического циклона. Облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. В столице плюс 9 - плюс 11, в Подмосковье - плюс 7 - плюс 12. Ветер южный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.
По его словам, атмосферное давление будет слабо падать, в середине дня барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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