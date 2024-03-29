https://ria.ru/20240329/pogoda-1936524704.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 29.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди и до плюс 11 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T08:03

2024-03-29T08:03

2024-03-29T08:25

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди и до плюс 11 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор Атлантического циклона. Облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. В столице плюс 9 - плюс 11, в Подмосковье - плюс 7 - плюс 12. Ветер южный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление будет слабо падать, в середине дня барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240329/pogoda-1936525852.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус