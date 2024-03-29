Рейтинг@Mail.ru
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 29.03.2024 (обновлено: 17:42 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/perevody-1936657706.html
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран - РИА Новости, 29.03.2024
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран
Банк России продлил с 1 апреля на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:58
2024-03-29T17:42
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9db0e9156e0c96945d7b970a9b16caf2.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Банк России продлил с 1 апреля на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор."Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России с 1 апреля 2024 года приостанавливает еще на шесть месяцев", - сказано в сообщении.Ограничения касаются переводов со счетов, как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года. "Решение принято для поддержания финансовой стабильности", - пояснил ЦБ.
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_111416213631d106f79f741633f85d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран

ЦБ продлил ограничения переводов нерезидентов из недружественных стран на 6 мес

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Банк России продлил с 1 апреля на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор.
"Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России с 1 апреля 2024 года приостанавливает еще на шесть месяцев", - сказано в сообщении.
Ограничения касаются переводов со счетов, как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года. "Решение принято для поддержания финансовой стабильности", - пояснил ЦБ.
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Бумеранг вернулся. Европа подсчитала убытки от собственных санкций
13 марта, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала