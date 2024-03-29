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ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран - РИА Новости, 29.03.2024
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран
Банк России продлил с 1 апреля на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:58
2024-03-29T14:58
2024-03-29T17:42
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Банк России продлил с 1 апреля на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор."Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России с 1 апреля 2024 года приостанавливает еще на шесть месяцев", - сказано в сообщении.Ограничения касаются переводов со счетов, как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года. "Решение принято для поддержания финансовой стабильности", - пояснил ЦБ.
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран
ЦБ продлил ограничения переводов нерезидентов из недружественных стран на 6 мес