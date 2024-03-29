https://ria.ru/20240329/perechchili-1936570762.html
В Волгоградской области умер мужчина, который месяц ел острый перец
В Волгоградской области умер мужчина, который месяц ел острый перец - РИА Новости, 29.03.2024
В Волгоградской области умер мужчина, который месяц ел острый перец
Житель города Камышин Волгоградской области Юрий Кручинин умер после того, как месяц ел самый острый перец чили в мире Carolina Reaper, заявил РИА Новости его... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:48
2024-03-29T10:48
2024-03-29T11:41
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ВОЛГОГРАД, 29 мар — РИА Новости. Житель города Камышин Волгоградской области Юрий Кручинин умер после того, как месяц ел самый острый перец чили в мире Carolina Reaper, заявил РИА Новости его друг Олег."У него было и так ослабленное здоровье — анемия, цирроз печени, но не лечил. Я не знаю, в курсе ли он был, что есть острый перец ему противопоказано. Наверное, знал. Затем Юрий попал в больницу, а сегодня стало известно, что скончался", — рассказал собеседник агентства.По его словам, 58-летний Кручинин купил перец чили сорта Carolina Reaper на маркетплейсе и регулярно употреблял его в пищу в течение месяца. У него нет близких родственников, и его друзья через СМИ и соцсети стали разыскивать родных."Нашелся племянник, он приедет и поможет похоронить Юрия", — добавил Олег.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, мужчина ушел из жизни в четверг в больнице Камышина. Причину смерти собеседник агентства не уточнил.
https://ria.ru/20240202/otravlenie-1924947143.html
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камышин, волгоградская область, сша, происшествия
Камышин, Волгоградская область, США, Происшествия
В Волгоградской области умер мужчина, который месяц ел острый перец
В Камышине умер мужчина, который месяц ел самый острый перец чили в мире
ВОЛГОГРАД, 29 мар — РИА Новости. Житель города Камышин Волгоградской области Юрий Кручинин умер после того, как месяц ел самый острый перец чили в мире Carolina Reaper, заявил РИА Новости его друг Олег.
"У него было и так ослабленное здоровье — анемия, цирроз печени, но не лечил. Я не знаю, в курсе ли он был, что есть острый перец ему противопоказано. Наверное, знал. Затем Юрий попал в больницу, а сегодня стало известно, что скончался", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, 58-летний Кручинин купил перец чили сорта Carolina Reaper на маркетплейсе и регулярно употреблял его в пищу в течение месяца. У него нет близких родственников, и его друзья через СМИ и соцсети стали разыскивать родных.
"Нашелся племянник, он приедет и поможет похоронить Юрия", — добавил Олег.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, мужчина ушел из жизни в четверг в больнице Камышина. Причину смерти собеседник агентства не уточнил.
Carolina Reaper — сорт перца чили, выведенный в США. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире.