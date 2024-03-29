https://ria.ru/20240329/ozhirenie-1936591336.html
В России снизился темп прироста первичной заболеваемости ожирением
В России снизился темп прироста первичной заболеваемости ожирением - РИА Новости, 29.03.2024
В России снизился темп прироста первичной заболеваемости ожирением
Темпы прироста первичной заболеваемостью ожирением снизились в России с 15,8% в 2019 году, до 5,8% в 2023 году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:56
2024-03-29T11:56
2024-03-29T11:56
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Темпы прироста первичной заболеваемостью ожирением снизились в России с 15,8% в 2019 году, до 5,8% в 2023 году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Уже сегодня мы видим положительную динамику, которая выражается в снижении темпов ежегодного прироста населения. По всем изучаемым категориям населения. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением снизились с 15,8% в 2019 году, до 5,8 по предварительным результатам за 2023 год", - сказала Попова на коллегии Роспотребнадзора. Она отметила, что Роспотребнадзор ведёт информационно-просветительскую работу по формированию навыков здорового образа жизни и правильного питания.
https://ria.ru/20240122/ozhirenie-1922698517.html
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России снизился темп прироста первичной заболеваемости ожирением
Попова: темп роста первичной заболеваемости ожирением снизился до 5,8 процентов
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Темпы прироста первичной заболеваемостью ожирением снизились в России с 15,8% в 2019 году, до 5,8% в 2023 году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Уже сегодня мы видим положительную динамику, которая выражается в снижении темпов ежегодного прироста населения. По всем изучаемым категориям населения. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением снизились с 15,8% в 2019 году, до 5,8 по предварительным результатам за 2023 год", - сказала Попова на коллегии Роспотребнадзора.
Она отметила, что Роспотребнадзор ведёт информационно-просветительскую работу по формированию навыков здорового образа жизни и правильного питания.