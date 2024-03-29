https://ria.ru/20240329/ozhirenie-1936591336.html

В России снизился темп прироста первичной заболеваемости ожирением

В России снизился темп прироста первичной заболеваемости ожирением - РИА Новости, 29.03.2024

В России снизился темп прироста первичной заболеваемости ожирением

Темпы прироста первичной заболеваемостью ожирением снизились в России с 15,8% в 2019 году, до 5,8% в 2023 году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:56

2024-03-29T11:56

2024-03-29T11:56

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Темпы прироста первичной заболеваемостью ожирением снизились в России с 15,8% в 2019 году, до 5,8% в 2023 году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Уже сегодня мы видим положительную динамику, которая выражается в снижении темпов ежегодного прироста населения. По всем изучаемым категориям населения. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением снизились с 15,8% в 2019 году, до 5,8 по предварительным результатам за 2023 год", - сказала Попова на коллегии Роспотребнадзора. Она отметила, что Роспотребнадзор ведёт информационно-просветительскую работу по формированию навыков здорового образа жизни и правильного питания.

https://ria.ru/20240122/ozhirenie-1922698517.html

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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)