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Голикова заявила о снижении заболеваемости ожирением среди россиян - РИА Новости, 29.03.2024
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10:52 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/ozhirenie-1936571664.html
Голикова заявила о снижении заболеваемости ожирением среди россиян
Голикова заявила о снижении заболеваемости ожирением среди россиян - РИА Новости, 29.03.2024
Голикова заявила о снижении заболеваемости ожирением среди россиян
Первичная заболеваемость ожирением среди россиян уменьшилась на 16% с 2019 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:52
2024-03-29T10:52
общество
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первичная заболеваемость ожирением среди россиян уменьшилась на 16% с 2019 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Первичная заболеваемость ожирением снизилась по сравнению с 2019 годом более чем на 16%", - сказала Голикова во время расширенного заседания коллегии по итогам деятельности Роспотребнадзора за 2023 год и приоритетным задачам на 2024-2026 годы. По её словам, благодаря информированию населения по вопросам формирования приверженности к здоровому образу жизни и питанию позитивное отношение россиян к здоровому питанию возросло до 79% в прошлом году. В 2021 году это было 30%. "В рамках национального проекта "Демография" службой проведено более одного миллиона исследований пищевых продуктов по содержанию витаминов, макро и микронутриентов. И проанкетировано более 420 тысяч наших школьников. Это охватило более 15 тысяч школ", - уточнила вице-премьер. По её данным, результатом работы по формированию рационов и обеспечению младших школьников горячим питанием стало снижение на 2% распространённости ожирения у этой группы.
https://ria.ru/20231202/obesogeny-1913215389.html
https://ria.ru/20240122/ozhirenie-1922698517.html
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Голикова заявила о снижении заболеваемости ожирением среди россиян

Голикова: первичная заболеваемость ожирением в России снизилась на 16 процентов

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первичная заболеваемость ожирением среди россиян уменьшилась на 16% с 2019 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Первичная заболеваемость ожирением снизилась по сравнению с 2019 годом более чем на 16%", - сказала Голикова во время расширенного заседания коллегии по итогам деятельности Роспотребнадзора за 2023 год и приоритетным задачам на 2024-2026 годы.
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По её словам, благодаря информированию населения по вопросам формирования приверженности к здоровому образу жизни и питанию позитивное отношение россиян к здоровому питанию возросло до 79% в прошлом году. В 2021 году это было 30%.
"В рамках национального проекта "Демография" службой проведено более одного миллиона исследований пищевых продуктов по содержанию витаминов, макро и микронутриентов. И проанкетировано более 420 тысяч наших школьников. Это охватило более 15 тысяч школ", - уточнила вице-премьер.
По её данным, результатом работы по формированию рационов и обеспечению младших школьников горячим питанием стало снижение на 2% распространённости ожирения у этой группы.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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