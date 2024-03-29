https://ria.ru/20240329/otnosheniya-1936732830.html

Эксперт предположил, когда наладятся отношения России и Молдавии

Эксперт предположил, когда наладятся отношения России и Молдавии - РИА Новости, 29.03.2024

Эксперт предположил, когда наладятся отношения России и Молдавии

Отношения РФ и Молдавии могут довольно быстро наладиться, как только от власти будет отстранена команда нынешнего президента Майи Санду, считает директор... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T19:12

2024-03-29T19:12

2024-03-29T19:17

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ТИРАСПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Отношения РФ и Молдавии могут довольно быстро наладиться, как только от власти будет отстранена команда нынешнего президента Майи Санду, считает директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. "Отношения с Молдовой восстановятся мгновенно и на хорошем уровне, как только от власти будет отстранена команда западных марионеток. Действия Санду и правящей в Молдове партии по отношению к России абсолютно не соответствуют мнению граждан. Сами молдаване в большинстве своем понимают, что эта власть активно подталкивает свою страну к войне с Россией", - сказал Шорников в беседе с РИА Новости. По его мнению, в Молдавии сложился устойчивый общественный запрос на сохранение нейтралитета страны и нормализацию отношений с Россией, там нет людей, которые хотели бы агрессивных действий в отношении Приднестровья или российского военного присутствия. "Тем, кто придет на смену Санду, придется учитывать эти общественные ожидания. В ином случае в Молдове усугубится кризис легитимности власти и страну ожидает распад", – отметил собеседник агентства. Он убежден в том, что для Приднестровья разложение молдавской государственности, которое стало особенно заметно с 2021 года, не несет ничего хорошего. "Это вовсе не означает получения признанной независимости, напротив, это ведет к столкновению с более сильным региональным игроком. Румыния, которая ни при каких обстоятельствах не останется в стороне, если в Молдове начнется какая-то дестабилизация, претендует на ее территорию в границах 1991 года", - сказал эксперт. По его мнению, Приднестровье даже больше интересно Бухаресту из-за его промышленного и инфраструктурного потенциала. "А приднестровцы точно не смирятся с румынскими амбициями. Поэтому распад Молдовы может означать для Тирасполя новый конфликт на Днестре, но уже с более сильным противником. Здесь уже все будет зависеть от возможностей России помочь Приднестровью", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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румыния, россия, молдавия, майя санду, в мире