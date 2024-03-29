https://ria.ru/20240329/oruzhie-1936672715.html
В США обеспокоены темпами модернизации ядерного оружия
В США обеспокоены темпами модернизации ядерного оружия - РИА Новости, 29.03.2024
В США обеспокоены темпами модернизации ядерного оружия
В США обеспокоены темпами модернизации устаревшего ядерного оружия, сообщает издание Newsweek. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:43
2024-03-29T15:43
2024-03-29T15:43
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В США обеспокоены темпами модернизации устаревшего ядерного оружия, сообщает издание Newsweek. "Американское ядерное оружие старое. Перед лицом быстрого развития, которое происходит в Китае, и более агрессивной и непредсказуемой России существует серьезная обеспокоенность, направляют ли США достаточно ресурсов на модернизацию своих возможностей своевременно, в то время как за углом скрывается непредсказуемое будущее", - пишет издание. Как отмечает издание, модернизация ядерного вооружения происходит под самый конец его срока эксплуатации и "в одной большой спешке". Опасения звучат "все громче": если ключевые решения не будут приниматься быстро или возникнут сложности при введении новых систем, то "американский ядерный арсенал может оказаться в шатком положении в снова опасном мире к началу следующего десятилетия". "Следующие пять лет или, может быть, меньше, будут действительно решающими... Если мы на самом деле хотим быть серьезными в вопросе создания ядерного арсенала для 21-го века и соревноваться с нашими соперниками, то есть крупные решения, которые мы должны были принять вчера, но мы этого не сделали", - заявила изданию старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Хизер Уильямс. В середине марта замглавы Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) страны Фрэнк Роуз сообщал, что США не приняли решения по увеличению ядерного арсенала, но всерьез изучают этот вопрос.Ранее президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, как следовало из представленного проекта бюджета страны. В проекте бюджета также было указано, что министерства обороны и энергетики США продолжают модернизировать ядерную триаду, ядерное командование, контроль и связь, а также инфраструктуру ядерного оружия.
https://ria.ru/20231201/ssha-1913134854.html
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в мире, сша, китай, россия, джо байден
В мире, США, Китай, Россия, Джо Байден
В США обеспокоены темпами модернизации ядерного оружия
Newsweek: в США обеспокоены поздней модернизацией устаревшего ядерного оружия
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
В США обеспокоены темпами модернизации устаревшего ядерного оружия, сообщает издание Newsweek
.
"Американское ядерное оружие старое. Перед лицом быстрого развития, которое происходит в Китае
, и более агрессивной и непредсказуемой России
существует серьезная обеспокоенность, направляют ли США достаточно ресурсов на модернизацию своих возможностей своевременно, в то время как за углом скрывается непредсказуемое будущее", - пишет издание.
Как отмечает издание, модернизация ядерного вооружения происходит под самый конец его срока эксплуатации и "в одной большой спешке". Опасения звучат "все громче": если ключевые решения не будут приниматься быстро или возникнут сложности при введении новых систем, то "американский ядерный арсенал может оказаться в шатком положении в снова опасном мире к началу следующего десятилетия".
"Следующие пять лет или, может быть, меньше, будут действительно решающими... Если мы на самом деле хотим быть серьезными в вопросе создания ядерного арсенала для 21-го века и соревноваться с нашими соперниками, то есть крупные решения, которые мы должны были принять вчера, но мы этого не сделали", - заявила изданию старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Хизер Уильямс.
В середине марта замглавы Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) страны Фрэнк Роуз
сообщал, что США не приняли решения по увеличению ядерного арсенала, но всерьез изучают этот вопрос.
Ранее президент США Джо Байден
запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, как следовало из представленного проекта бюджета страны.
В проекте бюджета также было указано, что министерства обороны и энергетики США продолжают модернизировать ядерную триаду, ядерное командование, контроль и связь, а также инфраструктуру ядерного оружия.