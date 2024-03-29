https://ria.ru/20240329/opros-1936556150.html
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 29.03.2024
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Четверо из десяти (42%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 51% сказали, что у близких спокойное настроение, согласно данным опроса... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:08
2024-03-29T10:08
2024-03-29T10:08
общество
россия
фонд "общественное мнение"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148975/70/1489757084_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d38037e459ee44df0f6bd5b85c1c3a28.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Четверо из десяти (42%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 51% сказали, что у близких спокойное настроение, согласно данным опроса ФОМ. Примерно половина (51%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение. Тревожное настроение среди своих окружающих отметили 42% опрошенных, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 22-25 марта 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240328/filantropy-1936478345.html
https://ria.ru/20240322/stavka-1934962552.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148975/70/1489757084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_298faeee002f9661edf88e21b5c450f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
ФОМ: 51% россиян считают, что у окружающих преобладает спокойное настроение
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Четверо из десяти (42%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 51% сказали, что у близких спокойное настроение, согласно данным опроса ФОМ.
Примерно половина (51%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение.
Тревожное настроение среди своих окружающих отметили 42% опрошенных, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 22-25 марта 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.