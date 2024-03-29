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Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 29.03.2024
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10:08 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/opros-1936556150.html
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 29.03.2024
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Четверо из десяти (42%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 51% сказали, что у близких спокойное настроение, согласно данным опроса... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:08
2024-03-29T10:08
общество
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Четверо из десяти (42%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 51% сказали, что у близких спокойное настроение, согласно данным опроса ФОМ. Примерно половина (51%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение. Тревожное настроение среди своих окружающих отметили 42% опрошенных, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 22-25 марта 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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60
353
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общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной

ФОМ: 51% россиян считают, что у окружающих преобладает спокойное настроение

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
Отдыхающие в музее-заповеднике Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдыхающие в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Четверо из десяти (42%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 51% сказали, что у близких спокойное настроение, согласно данным опроса ФОМ.
Примерно половина (51%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение.
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Тревожное настроение среди своих окружающих отметили 42% опрошенных, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 22-25 марта 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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