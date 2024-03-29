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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 29.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, объявленный почти час назад, отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T03:45
2024-03-29T03:45
2024-03-29T03:49
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
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белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, объявленный почти час назад, отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Глава региона в 2.49 мск сообщал, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности