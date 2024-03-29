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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/odessa-1936674114.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 29.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:48
2024-03-29T15:48
в мире
украина
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герман галущенко
дмитрий песков
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Взрывы раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. "В Одессе были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в пятницу министерство энергетики Украины на фоне массированных атак на энергетические объекты призвало не озвучивать конкретные данные о последствиях обстрелов и причиненном уроне для энергосистемы. Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936642273.html
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в мире, украина, одесса, россия, герман галущенко, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Одесса, Россия, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

"Общественное": в Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Взрывы раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.
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14:19
"В Одессе были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее в пятницу министерство энергетики Украины на фоне массированных атак на энергетические объекты призвало не озвучивать конкретные данные о последствиях обстрелов и причиненном уроне для энергосистемы.
Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаРоссияГерман ГалущенкоДмитрий ПесковУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
 
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