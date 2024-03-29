https://ria.ru/20240329/odessa-1936674114.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 29.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:48

2024-03-29T15:48

2024-03-29T15:48

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Взрывы раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. "В Одессе были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в пятницу министерство энергетики Украины на фоне массированных атак на энергетические объекты призвало не озвучивать конкретные данные о последствиях обстрелов и причиненном уроне для энергосистемы. Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936642273.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, одесса, россия, герман галущенко, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины