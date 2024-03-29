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Гладков рассказал о повреждениях при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 29.03.2024
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15:50 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/obstrely-1936674764.html
Гладков рассказал о повреждениях при обстрелах в Белгороде
Гладков рассказал о повреждениях при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 29.03.2024
Гладков рассказал о повреждениях при обстрелах в Белгороде
Более трех тысяч квартир и частных домов повреждено с 11 марта в результате украинских обстрелов в Белгороде, в восстановительных работах задействованы 39... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:50
2024-03-29T15:50
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородский район
валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Более трех тысяч квартир и частных домов повреждено с 11 марта в результате украинских обстрелов в Белгороде, в восстановительных работах задействованы 39 подрядчиков, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгороде с 11 марта повреждено 2776 окон и 1288 балконных рам в 3050 жилых помещениях: 2857 квартирах и 193 частных домовладениях. Из них на сегодняшний день восстановлено 1207 окон и 424 балконные рамы. Город разделен на 10 секторов, за каждым из которых закреплены подрядные организации - всего 39 подрядчиков", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым и региональными министрами осмотрели ход восстановительных работ в городе. Как отметил глава области, объем разрушений за последние недели был значительным, особенно в Белгороде и Белгородском районе, не говоря уже о последствиях обстрелов в Грайворонском городском округе, где пока не могут провести полные подсчеты. "Вижу, что работа идет, и сделано уже немало, но, с моей точки зрения, необходимо находить ресурсы, чтобы снижать сроки по восстановлению. Наша задача - ускорить восстановительные работы", - добавил Гладков. По данным мэра, с 12 по 24 марта в Белгороде в результате украинских обстрелов повреждено более 1,2 тысячи автомобилей.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородский район, валентин демидов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородский район, Валентин Демидов
Гладков рассказал о повреждениях при обстрелах в Белгороде

Гладков: при обстрелах в Белгороде получили повреждения 2857 квартир с 11 марта

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Более трех тысяч квартир и частных домов повреждено с 11 марта в результате украинских обстрелов в Белгороде, в восстановительных работах задействованы 39 подрядчиков, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде с 11 марта повреждено 2776 окон и 1288 балконных рам в 3050 жилых помещениях: 2857 квартирах и 193 частных домовладениях. Из них на сегодняшний день восстановлено 1207 окон и 424 балконные рамы. Город разделен на 10 секторов, за каждым из которых закреплены подрядные организации - всего 39 подрядчиков", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Губернатор подчеркнул, что вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым и региональными министрами осмотрели ход восстановительных работ в городе. Как отметил глава области, объем разрушений за последние недели был значительным, особенно в Белгороде и Белгородском районе, не говоря уже о последствиях обстрелов в Грайворонском городском округе, где пока не могут провести полные подсчеты.
"Вижу, что работа идет, и сделано уже немало, но, с моей точки зрения, необходимо находить ресурсы, чтобы снижать сроки по восстановлению. Наша задача - ускорить восстановительные работы", - добавил Гладков.
По данным мэра, с 12 по 24 марта в Белгороде в результате украинских обстрелов повреждено более 1,2 тысячи автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковБелгородБелгородский районВалентин Демидов
 
 
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