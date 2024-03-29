https://ria.ru/20240329/obstrely-1936674764.html

Гладков рассказал о повреждениях при обстрелах в Белгороде

Гладков рассказал о повреждениях при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 29.03.2024

Гладков рассказал о повреждениях при обстрелах в Белгороде

Более трех тысяч квартир и частных домов повреждено с 11 марта в результате украинских обстрелов в Белгороде, в восстановительных работах задействованы 39... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:50

2024-03-29T15:50

2024-03-29T15:50

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

белгород

белгородский район

валентин демидов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_c051e2eede501ec92fb3199d6d532088.jpg

БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Более трех тысяч квартир и частных домов повреждено с 11 марта в результате украинских обстрелов в Белгороде, в восстановительных работах задействованы 39 подрядчиков, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгороде с 11 марта повреждено 2776 окон и 1288 балконных рам в 3050 жилых помещениях: 2857 квартирах и 193 частных домовладениях. Из них на сегодняшний день восстановлено 1207 окон и 424 балконные рамы. Город разделен на 10 секторов, за каждым из которых закреплены подрядные организации - всего 39 подрядчиков", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым и региональными министрами осмотрели ход восстановительных работ в городе. Как отметил глава области, объем разрушений за последние недели был значительным, особенно в Белгороде и Белгородском районе, не говоря уже о последствиях обстрелов в Грайворонском городском округе, где пока не могут провести полные подсчеты. "Вижу, что работа идет, и сделано уже немало, но, с моей точки зрения, необходимо находить ресурсы, чтобы снижать сроки по восстановлению. Наша задача - ускорить восстановительные работы", - добавил Гладков. По данным мэра, с 12 по 24 марта в Белгороде в результате украинских обстрелов повреждено более 1,2 тысячи автомобилей.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородский район, валентин демидов