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Украинские войска сбросили еще один боеприпас на Донецк - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:20 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/obstrel-1936534136.html
Украинские войска сбросили еще один боеприпас на Донецк
Украинские войска сбросили еще один боеприпас на Донецк - РИА Новости, 29.03.2024
Украинские войска сбросили еще один боеприпас на Донецк
Украинские войска сбросили еще один за утро боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:20
2024-03-29T09:20
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
происшествия
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один за утро боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08:45 – город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Ранее в представительстве сообщали, что в 7.30 на этот район города был сброшен боеприпас с беспилотника, а в 8.00 он был атакован дроном-камикадзе. О последствиях пока не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
кировский район
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кировский район, донецк, происшествия, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска сбросили еще один боеприпас на Донецк

ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один за утро боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08:45 – город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
Ранее в представительстве сообщали, что в 7.30 на этот район города был сброшен боеприпас с беспилотника, а в 8.00 он был атакован дроном-камикадзе. О последствиях пока не сообщается.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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