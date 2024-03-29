https://ria.ru/20240329/obstrel-1936534136.html

Украинские войска сбросили еще один боеприпас на Донецк

Украинские войска сбросили еще один боеприпас на Донецк - РИА Новости, 29.03.2024

Украинские войска сбросили еще один боеприпас на Донецк

Украинские войска сбросили еще один за утро боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:20

2024-03-29T09:20

2024-03-29T09:20

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

происшествия

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один за утро боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08:45 – город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Ранее в представительстве сообщали, что в 7.30 на этот район города был сброшен боеприпас с беспилотника, а в 8.00 он был атакован дроном-камикадзе. О последствиях пока не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, происшествия, донецкая народная республика, сцкк