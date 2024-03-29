Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке при обрушении на руднике пострадал горняк - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/obrushenie-1936662045.html
На Камчатке при обрушении на руднике пострадал горняк
На Камчатке при обрушении на руднике пострадал горняк - РИА Новости, 29.03.2024
На Камчатке при обрушении на руднике пострадал горняк
Горняк пострадал в результате обрушения на руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатки, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:15
2024-03-29T15:15
происшествия
камчатка
быстринский район
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар – РИА Новости. Горняк пострадал в результате обрушения на руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатки, сообщила прокуратура региона. "Прокуратура проверяет исполнение законодательства об охране труда в связи с травмированием работника на руднике. Предварительно установлено, что на руднике Бараньевский возле входа в штольню произошло отслоение горной породы, у одного из мужчин зажало руку, освободить которую он самостоятельно не смог", - говорится в сообщении. Пострадавший был направлен в больницу. Его состоянию ничего не угрожает. Прокуратура даст оценку исполнению на предприятии законодательства об охране труда. Месторождение Бараньевское расположено на территории Быстринского района Камчатского края, на левом берегу ручья Бараний, в 245 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Площадь лицензионного участка — 141 квадратный километр. Утверждённые в 2019 году балансовые запасы руды составляют 3628 тысячи тонн при среднем содержании золота 7,54 г/т, а серебра — 5,95 г/т, забалансовые запасы руды — 651 тысячи тонн (золота — 2,89 г/т, серебра — 3,53 г/т).
https://ria.ru/20240329/rudnik-1936557771.html
https://ria.ru/20240326/gornyak-1935937764.html
камчатка
быстринский район
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, быстринский район, камчатский край
Происшествия, Камчатка, Быстринский район, Камчатский край
На Камчатке при обрушении на руднике пострадал горняк

Прокуратура: на Камчатке при обрушении на руднике пострадал горняк

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар – РИА Новости. Горняк пострадал в результате обрушения на руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатки, сообщила прокуратура региона.
"Прокуратура проверяет исполнение законодательства об охране труда в связи с травмированием работника на руднике. Предварительно установлено, что на руднике Бараньевский возле входа в штольню произошло отслоение горной породы, у одного из мужчин зажало руку, освободить которую он самостоятельно не смог", - говорится в сообщении.
Аварийно-спасательные работы на руднике Пионер. 29 марта 2024
В Приамурье не смогли пробурить четвертую скважину на руднике "Пионер"
10:11
Пострадавший был направлен в больницу. Его состоянию ничего не угрожает. Прокуратура даст оценку исполнению на предприятии законодательства об охране труда.
Месторождение Бараньевское расположено на территории Быстринского района Камчатского края, на левом берегу ручья Бараний, в 245 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Площадь лицензионного участка — 141 квадратный километр. Утверждённые в 2019 году балансовые запасы руды составляют 3628 тысячи тонн при среднем содержании золота 7,54 г/т, а серебра — 5,95 г/т, забалансовые запасы руды — 651 тысячи тонн (золота — 2,89 г/т, серебра — 3,53 г/т).
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Врач рассказала о состоянии горняка, спасенного на уральской шахте
26 марта, 15:24
 
ПроисшествияКамчаткаБыстринский районКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала