https://ria.ru/20240329/obrushenie-1936662045.html

На Камчатке при обрушении на руднике пострадал горняк

На Камчатке при обрушении на руднике пострадал горняк - РИА Новости, 29.03.2024

На Камчатке при обрушении на руднике пострадал горняк

Горняк пострадал в результате обрушения на руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатки, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:15

2024-03-29T15:15

2024-03-29T15:15

происшествия

камчатка

быстринский район

камчатский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар – РИА Новости. Горняк пострадал в результате обрушения на руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатки, сообщила прокуратура региона. "Прокуратура проверяет исполнение законодательства об охране труда в связи с травмированием работника на руднике. Предварительно установлено, что на руднике Бараньевский возле входа в штольню произошло отслоение горной породы, у одного из мужчин зажало руку, освободить которую он самостоятельно не смог", - говорится в сообщении. Пострадавший был направлен в больницу. Его состоянию ничего не угрожает. Прокуратура даст оценку исполнению на предприятии законодательства об охране труда. Месторождение Бараньевское расположено на территории Быстринского района Камчатского края, на левом берегу ручья Бараний, в 245 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Площадь лицензионного участка — 141 квадратный километр. Утверждённые в 2019 году балансовые запасы руды составляют 3628 тысячи тонн при среднем содержании золота 7,54 г/т, а серебра — 5,95 г/т, забалансовые запасы руды — 651 тысячи тонн (золота — 2,89 г/т, серебра — 3,53 г/т).

https://ria.ru/20240329/rudnik-1936557771.html

https://ria.ru/20240326/gornyak-1935937764.html

камчатка

быстринский район

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, быстринский район, камчатский край