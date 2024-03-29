https://ria.ru/20240329/oboroten-1936443424.html
"Они по-настоящему напуганы". Что прячут в США от всего мира
"Они по-настоящему напуганы". Что прячут в США от всего мира - РИА Новости, 29.03.2024
"Они по-настоящему напуганы". Что прячут в США от всего мира
Двухметровый рост, волчья морда, острые уши и "человеческие" руки с огромными когтями — жителей небольшого американского городка в начале 1990-х держало в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:00
2024-03-29T08:00
2024-03-29T08:04
висконсин
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Двухметровый рост, волчья морда, острые уши и "человеческие" руки с огромными когтями — жителей небольшого американского городка в начале 1990-х держало в страхе загадочное существо. За расследование взялась скептически настроенная местная журналистка. Что заставило ее изменить мнение — в материале РИА Новости."Нечто"Поздний осенний вечер 1991 года. Ученица выпускного класса Дорис Гибсон едет за рулем по узкой сельской дороге на юго-востоке Висконсина. Вдруг — глухой удар, словно машина сбила собаку или дикое животное. Дорис останавливается, выходит посмотреть. В полумраке — силуэт огромного существа. Девушка слышит громкий топот: гигант бежит в ее сторону. Школьница бросается на водительское место, выжимает газ. Монстр прыгает на автомобиль, не может удержаться, но оставляет на багажнике глубокие борозды от когтей.Лето 1992-го, суббота. Молодой человек по имени Том Брикта в компании двух друзей возвращается домой после вечеринки. Сельский пейзаж Висконсина скрыт сумерками и плотным туманом. Водитель едва различает дорогу. Внезапно путешественники чувствуют резкий неприятный запах. Том замечает на обочине чью-то руку и притормаживает. Его друг смотрит туда же и видит "нечто гигантское" — белесоватое существо с серыми и черными пятнами, длинной шерстью. Оно тянется к машине когтистой лапой и оставляет отметину на двери.К историям земляков о "вервольфе" Линда Годфри сперва отнеслась с юмором. Написала ироничную заметку, снабдив карикатурой собственного исполнения. Линда — корреспондент и по совместительству художник в местной газете. Городок Элкхорн, в котором она живет, — "славный, уютный и консервативный, с открыточными видами в центре, отличное место для семейной жизни". "Совсем не похож на логово оборотня", — добавляет она в интервью для документального фильма "Зверь с Брей-роуд" (2018 год)."Бледнеют, краснеют, потеют"Неожиданно заметка о чудовище стала популярной и привлекла внимание крупных СМИ. В город потянулись журналисты и любители паранормальных явлений. В начале 90-х это было модно.На волне хайпа Годфри принялась копать глубже. Встретилась с местным офицером по контролю за животными Джоном Фредриксоном. Удивлению журналистки не было предела, когда тот достал папку под названием "Оборотень". Дело принимало серьезный оборот.Выяснилось, что Фредриксон много лет собирает показания о странном монстре. Чудовище видели самые разные люди: мамы с детьми, подростки, старики. Описывали примерно одинаково. Умеет ходить на двух ногах, хотя может и на четырех. Высокого роста — от полутора до двух метров. Морда вытянутая. Уши заостренные, как у волка или немецкой овчарки. Руки напоминают человеческие, но с острыми когтями. Задние лапы, как у собаки, согнуты назад. Шерсть длинная, серая с черным, тело мускулистое.Очевидцы видели, как "оборотень" ест падаль, гонится за оленем. Причем один раз монстр поглощал добычу, сидя "на коленях", а мясо держал передними руками-лапами.Линда Годфри убедилась, что свидетели не врут. "Страх был неподдельным, — признавалась она. — Я видела, как люди бледнеют, краснеют, потеют. Одна женщина разрыдалась, когда говорила со мной. Они как будто до сих пор ощущали контакт с этим существом". И следы на машине Дорис Гибсон действительно выглядели так, словно их оставили когти.Как в Новом ЗаветеГодфри стала главным исследователем феномена "зверя с Брей-роуд". Брей — семья фермеров, нынешнее поколение которой до сих пор владеет угодьями в окрестностях Элкхорна. Сельская дорога, где впервые заметили существо, названа в их честь. Хотя ареал обитания "оборотня" не ограничивается этим районом.Старожилы рассказали Линде, что зверя в этих краях знают давно: похожего монстра видели в 1936-м. Один из информаторов сообщил, что его отец, Марк Шеклман, работал сторожем при кладбище. Как-то раз ночью он якобы заметил на одной из могил "большое существо с головой собаки", которое "неистово рыло землю". Монстр сбежал, но на следующую ночь все повторилось. Зверь встал на задние лапы и издал звук, как будто что-то сказал "на древнем языке". Марк даже различил слово: "Гадара". Примечательно, что так называется регион в Палестине, откуда родом герой Нового Завета — мужчина, из которого Иисус изгнал бесов.Позже Годфри узнала еще одну местную легенду: один из священников изгнал демона из молодого прихожанина, после чего жизнь пастора пошла под откос. В народе говорили, что нечистая сила вселилась в него самого.Стыдная правдаПредание намекает на одну из возможных разгадок феномена "бестии с Брей-роуд". Дело в том, что жители Висконсина вообще склонны к мистике. Здесь процветают разные секты, в том числе сатанистская. Популярны легенды о призраках и йети. То есть, кого бы на самом деле ни увидели в темноте обитатели Элкхорна, они заранее были готовы разглядеть в нем сверхъестественное существо.Поскольку нет ни видеозаписей, ни образцов тканей, исследователям остается только гадать, что стоит за этими сообщениями. Одну из убедительных версий выдвинул "разрушитель мифов" Пэт Спейн — предположил, что на Брей-роуд видели не оборотня, не волка и даже не собаку, а обычного медведя-барибала, который хоть и редко, но все же обитает в этих краях.Правда, скорее всего, медведь болел чесоткой, из-за этого потерял часть шерсти и приобрел особенно устрашающий вид. Эта теория объясняет некоторые повадки монстра, в частности способность поедать добычу, удерживая ее передними лапами.Впрочем, остаются другие странности. Например, неясно, почему все как один очевидцы сообщали об острых, как у волка, ушах, тогда как у медведя они округлые. Исследователи до сих пор выдвигают различные версии.Как бы то ни было, "зверь с Брей-роуд" занял достойное место в пантеоне криптидов — персонажей современной мифологии. Как снежный человек и лох-несское чудовище, он продолжает волновать умы и привлекать на свою родину туристов.
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висконсин
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Двухметровый рост, волчья морда, острые уши и "человеческие" руки с огромными когтями — жителей небольшого американского городка в начале 1990-х держало в страхе загадочное существо. За расследование взялась скептически настроенная местная журналистка. Что заставило ее изменить мнение — в материале РИА Новости.
Поздний осенний вечер 1991 года. Ученица выпускного класса Дорис Гибсон едет за рулем по узкой сельской дороге на юго-востоке Висконсина. Вдруг — глухой удар, словно машина сбила собаку или дикое животное. Дорис останавливается, выходит посмотреть. В полумраке — силуэт огромного существа. Девушка слышит громкий топот: гигант бежит в ее сторону. Школьница бросается на водительское место, выжимает газ. Монстр прыгает на автомобиль, не может удержаться, но оставляет на багажнике глубокие борозды от когтей.
Лето 1992-го, суббота. Молодой человек по имени Том Брикта в компании двух друзей возвращается домой после вечеринки. Сельский пейзаж Висконсина скрыт сумерками и плотным туманом. Водитель едва различает дорогу. Внезапно путешественники чувствуют резкий неприятный запах. Том замечает на обочине чью-то руку и притормаживает. Его друг смотрит туда же и видит "нечто гигантское" — белесоватое существо с серыми и черными пятнами, длинной шерстью. Оно тянется к машине когтистой лапой и оставляет отметину на двери.
К историям земляков о "вервольфе" Линда Годфри сперва отнеслась с юмором. Написала ироничную заметку, снабдив карикатурой собственного исполнения. Линда — корреспондент и по совместительству художник в местной газете. Городок Элкхорн, в котором она живет, — "славный, уютный и консервативный, с открыточными видами в центре, отличное место для семейной жизни". "Совсем не похож на логово оборотня", — добавляет она в интервью для документального фильма "Зверь с Брей-роуд" (2018 год).
"Бледнеют, краснеют, потеют"
Неожиданно заметка о чудовище стала популярной и привлекла внимание крупных СМИ. В город потянулись журналисты и любители паранормальных явлений. В начале 90-х это было модно.
На волне хайпа Годфри принялась копать глубже. Встретилась с местным офицером по контролю за животными Джоном Фредриксоном. Удивлению журналистки не было предела, когда тот достал папку под названием "Оборотень". Дело принимало серьезный оборот.
Выяснилось, что Фредриксон много лет собирает показания о странном монстре. Чудовище видели самые разные люди: мамы с детьми, подростки, старики. Описывали примерно одинаково. Умеет ходить на двух ногах, хотя может и на четырех. Высокого роста — от полутора до двух метров. Морда вытянутая. Уши заостренные, как у волка или немецкой овчарки. Руки напоминают человеческие, но с острыми когтями. Задние лапы, как у собаки, согнуты назад. Шерсть длинная, серая с черным, тело мускулистое.
Очевидцы видели, как "оборотень" ест падаль, гонится за оленем. Причем один раз монстр поглощал добычу, сидя "на коленях", а мясо держал передними руками-лапами.
Линда Годфри убедилась, что свидетели не врут. "Страх был неподдельным, — признавалась она. — Я видела, как люди бледнеют, краснеют, потеют. Одна женщина разрыдалась, когда говорила со мной. Они как будто до сих пор ощущали контакт с этим существом". И следы на машине Дорис Гибсон действительно выглядели так, словно их оставили когти.
Годфри стала главным исследователем феномена "зверя с Брей-роуд". Брей — семья фермеров, нынешнее поколение которой до сих пор владеет угодьями в окрестностях Элкхорна. Сельская дорога, где впервые заметили существо, названа в их честь. Хотя ареал обитания "оборотня" не ограничивается этим районом.
Старожилы рассказали Линде, что зверя в этих краях знают давно: похожего монстра видели в 1936-м. Один из информаторов сообщил, что его отец, Марк Шеклман, работал сторожем при кладбище. Как-то раз ночью он якобы заметил на одной из могил "большое существо с головой собаки", которое "неистово рыло землю". Монстр сбежал, но на следующую ночь все повторилось. Зверь встал на задние лапы и издал звук, как будто что-то сказал "на древнем языке". Марк даже различил слово: "Гадара". Примечательно, что так называется регион в Палестине, откуда родом герой Нового Завета — мужчина, из которого Иисус изгнал бесов.
Позже Годфри узнала еще одну местную легенду: один из священников изгнал демона из молодого прихожанина, после чего жизнь пастора пошла под откос. В народе говорили, что нечистая сила вселилась в него самого.
Предание намекает на одну из возможных разгадок феномена "бестии с Брей-роуд". Дело в том, что жители Висконсина вообще склонны к мистике. Здесь процветают разные секты, в том числе сатанистская. Популярны легенды о призраках и йети. То есть, кого бы на самом деле ни увидели в темноте обитатели Элкхорна, они заранее были готовы разглядеть в нем сверхъестественное существо.
Поскольку нет ни видеозаписей, ни образцов тканей, исследователям остается только гадать, что стоит за этими сообщениями. Одну из убедительных версий выдвинул
"разрушитель мифов" Пэт Спейн — предположил, что на Брей-роуд видели не оборотня, не волка и даже не собаку, а обычного медведя-барибала, который хоть и редко, но все же обитает в этих краях.
Правда, скорее всего, медведь болел чесоткой, из-за этого потерял часть шерсти и приобрел особенно устрашающий вид. Эта теория объясняет некоторые повадки монстра, в частности способность поедать добычу, удерживая ее передними лапами.
Впрочем, остаются другие странности. Например, неясно, почему все как один очевидцы сообщали об острых, как у волка, ушах, тогда как у медведя они округлые. Исследователи до сих пор выдвигают различные версии.
Как бы то ни было, "зверь с Брей-роуд" занял достойное место в пантеоне криптидов — персонажей современной мифологии. Как снежный человек и лох-несское чудовище, он продолжает волновать умы и привлекать на свою родину туристов.