https://ria.ru/20240329/oboroten-1936443424.html

"Они по-настоящему напуганы". Что прячут в США от всего мира

"Они по-настоящему напуганы". Что прячут в США от всего мира - РИА Новости, 29.03.2024

"Они по-настоящему напуганы". Что прячут в США от всего мира

Двухметровый рост, волчья морда, острые уши и "человеческие" руки с огромными когтями — жителей небольшого американского городка в начале 1990-х держало в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T08:00

2024-03-29T08:00

2024-03-29T08:04

висконсин

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Двухметровый рост, волчья морда, острые уши и "человеческие" руки с огромными когтями — жителей небольшого американского городка в начале 1990-х держало в страхе загадочное существо. За расследование взялась скептически настроенная местная журналистка. Что заставило ее изменить мнение — в материале РИА Новости."Нечто"Поздний осенний вечер 1991 года. Ученица выпускного класса Дорис Гибсон едет за рулем по узкой сельской дороге на юго-востоке Висконсина. Вдруг — глухой удар, словно машина сбила собаку или дикое животное. Дорис останавливается, выходит посмотреть. В полумраке — силуэт огромного существа. Девушка слышит громкий топот: гигант бежит в ее сторону. Школьница бросается на водительское место, выжимает газ. Монстр прыгает на автомобиль, не может удержаться, но оставляет на багажнике глубокие борозды от когтей.Лето 1992-го, суббота. Молодой человек по имени Том Брикта в компании двух друзей возвращается домой после вечеринки. Сельский пейзаж Висконсина скрыт сумерками и плотным туманом. Водитель едва различает дорогу. Внезапно путешественники чувствуют резкий неприятный запах. Том замечает на обочине чью-то руку и притормаживает. Его друг смотрит туда же и видит "нечто гигантское" — белесоватое существо с серыми и черными пятнами, длинной шерстью. Оно тянется к машине когтистой лапой и оставляет отметину на двери.К историям земляков о "вервольфе" Линда Годфри сперва отнеслась с юмором. Написала ироничную заметку, снабдив карикатурой собственного исполнения. Линда — корреспондент и по совместительству художник в местной газете. Городок Элкхорн, в котором она живет, — "славный, уютный и консервативный, с открыточными видами в центре, отличное место для семейной жизни". "Совсем не похож на логово оборотня", — добавляет она в интервью для документального фильма "Зверь с Брей-роуд" (2018 год)."Бледнеют, краснеют, потеют"Неожиданно заметка о чудовище стала популярной и привлекла внимание крупных СМИ. В город потянулись журналисты и любители паранормальных явлений. В начале 90-х это было модно.На волне хайпа Годфри принялась копать глубже. Встретилась с местным офицером по контролю за животными Джоном Фредриксоном. Удивлению журналистки не было предела, когда тот достал папку под названием "Оборотень". Дело принимало серьезный оборот.Выяснилось, что Фредриксон много лет собирает показания о странном монстре. Чудовище видели самые разные люди: мамы с детьми, подростки, старики. Описывали примерно одинаково. Умеет ходить на двух ногах, хотя может и на четырех. Высокого роста — от полутора до двух метров. Морда вытянутая. Уши заостренные, как у волка или немецкой овчарки. Руки напоминают человеческие, но с острыми когтями. Задние лапы, как у собаки, согнуты назад. Шерсть длинная, серая с черным, тело мускулистое.Очевидцы видели, как "оборотень" ест падаль, гонится за оленем. Причем один раз монстр поглощал добычу, сидя "на коленях", а мясо держал передними руками-лапами.Линда Годфри убедилась, что свидетели не врут. "Страх был неподдельным, — признавалась она. — Я видела, как люди бледнеют, краснеют, потеют. Одна женщина разрыдалась, когда говорила со мной. Они как будто до сих пор ощущали контакт с этим существом". И следы на машине Дорис Гибсон действительно выглядели так, словно их оставили когти.Как в Новом ЗаветеГодфри стала главным исследователем феномена "зверя с Брей-роуд". Брей — семья фермеров, нынешнее поколение которой до сих пор владеет угодьями в окрестностях Элкхорна. Сельская дорога, где впервые заметили существо, названа в их честь. Хотя ареал обитания "оборотня" не ограничивается этим районом.Старожилы рассказали Линде, что зверя в этих краях знают давно: похожего монстра видели в 1936-м. Один из информаторов сообщил, что его отец, Марк Шеклман, работал сторожем при кладбище. Как-то раз ночью он якобы заметил на одной из могил "большое существо с головой собаки", которое "неистово рыло землю". Монстр сбежал, но на следующую ночь все повторилось. Зверь встал на задние лапы и издал звук, как будто что-то сказал "на древнем языке". Марк даже различил слово: "Гадара". Примечательно, что так называется регион в Палестине, откуда родом герой Нового Завета — мужчина, из которого Иисус изгнал бесов.Позже Годфри узнала еще одну местную легенду: один из священников изгнал демона из молодого прихожанина, после чего жизнь пастора пошла под откос. В народе говорили, что нечистая сила вселилась в него самого.Стыдная правдаПредание намекает на одну из возможных разгадок феномена "бестии с Брей-роуд". Дело в том, что жители Висконсина вообще склонны к мистике. Здесь процветают разные секты, в том числе сатанистская. Популярны легенды о призраках и йети. То есть, кого бы на самом деле ни увидели в темноте обитатели Элкхорна, они заранее были готовы разглядеть в нем сверхъестественное существо.Поскольку нет ни видеозаписей, ни образцов тканей, исследователям остается только гадать, что стоит за этими сообщениями. Одну из убедительных версий выдвинул "разрушитель мифов" Пэт Спейн — предположил, что на Брей-роуд видели не оборотня, не волка и даже не собаку, а обычного медведя-барибала, который хоть и редко, но все же обитает в этих краях.Правда, скорее всего, медведь болел чесоткой, из-за этого потерял часть шерсти и приобрел особенно устрашающий вид. Эта теория объясняет некоторые повадки монстра, в частности способность поедать добычу, удерживая ее передними лапами.Впрочем, остаются другие странности. Например, неясно, почему все как один очевидцы сообщали об острых, как у волка, ушах, тогда как у медведя они округлые. Исследователи до сих пор выдвигают различные версии.Как бы то ни было, "зверь с Брей-роуд" занял достойное место в пантеоне криптидов — персонажей современной мифологии. Как снежный человек и лох-несское чудовище, он продолжает волновать умы и привлекать на свою родину туристов.

https://ria.ru/20230613/ufo-1877269939.html

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висконсин