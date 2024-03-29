https://ria.ru/20240329/npz-1936674353.html

"Газпром нефть" пока не планирует строить новые НПЗ

"Газпром нефть" пока не планирует строить новые НПЗ - РИА Новости, 29.03.2024

"Газпром нефть" пока не планирует строить новые НПЗ

"Газпром нефть" считает, что текущих мощностей нефтепереработки достаточно для обеспечения топливом внутреннего рынка России, пока не рассматривает возможность... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:49

2024-03-29T15:49

2024-03-29T15:49

экономика

цены на нефть

россия

александр дюков

газпром

газпром нефть

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Газпром нефть" считает, что текущих мощностей нефтепереработки достаточно для обеспечения топливом внутреннего рынка России, пока не рассматривает возможность строить новые заводы, в частности, на востоке страны, заявил глава компании Александр Дюков. "Мы считаем, что тех мощностей, которые есть, достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок поставками дизельного топлива и бензина", - сказал он журналистам, отметив, что компания увеличила производство нефтепродуктов на своих НПЗ. Отвечая на вопрос, рассматривает ли "Газпром нефть" увеличение мощностей переработки на востоке, в том числе на Омском НПЗ, Дюков сообщил, что на этом заводе после завершения масштабной программы модернизации глубина переработки фактически составляет 100%. "Мы из нефти "выжимаем" там максимально возможный объем и бензина, и дизельного топлива, и других нефтепродуктов", - добавил он. "Теоретически, можно построить еще один завод. Но мы такую возможность не рассматриваем", - заключил Дюков.

https://ria.ru/20230920/toplivo-1897562370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, александр дюков, газпром, газпром нефть