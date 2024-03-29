"Удар в зоне конфликта": Пушков раскрыл, что в НАТО сделают с Макроном
Пушков: члены НАТО отстранятся от воинственных планов Макрона
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Германия юридически отмежевалась от воинственных планов президента Франции Эммануэля Макрона, подтвердив, что НАТО не несет ответственность за действия отдельных ее членов, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
В пятницу эксперты бундестага заявили изданию Zeit, что если военные какого-либо члена Североатлантического альянса примут участие в "коллективной самообороне" на стороне Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН и при этом во время боевых действий подвергнутся удару, то это не станет основанием для вступления блока в конфликт.
"Германия отмежевывается от воинственных планов Макрона. Видимо, там сочли недостаточным заявить, что не направят свои войска на Украину и будут категорически против прямого участия НАТО в конфликте, и решили подвести под это юридическую основу. Главная мысль — НАТО не несет ответственности за одного из своих членов, самостоятельно направившего регулярные войска в зону военного конфликта и подвергшегося ударам в зоне конфликта со стороны одного из его участников", — отметил Пушков.
По словам сенатора, такого же мнения придерживаются в Брюсселе и столицах других членов НАТО, так как у Франции фактически нет союзников, готовых разделить с ним его милитаристские планы.
"Так что Макрон в поход собрался, но, судя по всему, попал впросак. Уж слишком мало у него потенциальных спутников", — заключил политик.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, уточнил, что тщательно обдумал свои слова. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.