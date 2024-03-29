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"Удар в зоне конфликта": Пушков раскрыл, что в НАТО сделают с Макроном - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 29.03.2024 (обновлено: 17:00 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/nato-1936668003.html
"Удар в зоне конфликта": Пушков раскрыл, что в НАТО сделают с Макроном
"Удар в зоне конфликта": Пушков раскрыл, что в НАТО сделают с Макроном - РИА Новости, 29.03.2024
"Удар в зоне конфликта": Пушков раскрыл, что в НАТО сделают с Макроном
Германия юридически отмежевалась от воинственных планов президента Франции Эммануэля Макрона, подтвердив, что НАТО не несет ответственность за действия... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:32
2024-03-29T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
эммануэль макрон
алексей пушков
украина
париж
нато
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Германия юридически отмежевалась от воинственных планов президента Франции Эммануэля Макрона, подтвердив, что НАТО не несет ответственность за действия отдельных ее членов, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.В пятницу эксперты бундестага заявили изданию Zeit, что если военные какого-либо члена Североатлантического альянса примут участие в "коллективной самообороне" на стороне Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН и при этом во время боевых действий подвергнутся удару, то это не станет основанием для вступления блока в конфликт."Германия отмежевывается от воинственных планов Макрона. Видимо, там сочли недостаточным заявить, что не направят свои войска на Украину и будут категорически против прямого участия НАТО в конфликте, и решили подвести под это юридическую основу. Главная мысль — НАТО не несет ответственности за одного из своих членов, самостоятельно направившего регулярные войска в зону военного конфликта и подвергшегося ударам в зоне конфликта со стороны одного из его участников", — отметил Пушков.По словам сенатора, такого же мнения придерживаются в Брюсселе и столицах других членов НАТО, так как у Франции фактически нет союзников, готовых разделить с ним его милитаристские планы."Так что Макрон в поход собрался, но, судя по всему, попал впросак. Уж слишком мало у него потенциальных спутников", — заключил политик.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, уточнил, что тщательно обдумал свои слова. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.
https://ria.ru/20240329/makron-1936576759.html
https://ria.ru/20240329/krym-1936523611.html
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936411439.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, алексей пушков, украина, париж, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Украина, Париж, НАТО, ООН
"Удар в зоне конфликта": Пушков раскрыл, что в НАТО сделают с Макроном

Пушков: члены НАТО отстранятся от воинственных планов Макрона

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Германия юридически отмежевалась от воинственных планов президента Франции Эммануэля Макрона, подтвердив, что НАТО не несет ответственность за действия отдельных ее членов, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
В пятницу эксперты бундестага заявили изданию Zeit, что если военные какого-либо члена Североатлантического альянса примут участие в "коллективной самообороне" на стороне Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН и при этом во время боевых действий подвергнутся удару, то это не станет основанием для вступления блока в конфликт.
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"Германия отмежевывается от воинственных планов Макрона. Видимо, там сочли недостаточным заявить, что не направят свои войска на Украину и будут категорически против прямого участия НАТО в конфликте, и решили подвести под это юридическую основу. Главная мысль — НАТО не несет ответственности за одного из своих членов, самостоятельно направившего регулярные войска в зону военного конфликта и подвергшегося ударам в зоне конфликта со стороны одного из его участников", — отметил Пушков.
По словам сенатора, такого же мнения придерживаются в Брюсселе и столицах других членов НАТО, так как у Франции фактически нет союзников, готовых разделить с ним его милитаристские планы.
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"Так что Макрон в поход собрался, но, судя по всему, попал впросак. Уж слишком мало у него потенциальных спутников", — заключил политик.
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, уточнил, что тщательно обдумал свои слова. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.
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