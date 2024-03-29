https://ria.ru/20240329/nato-1936665700.html

Французские правые подтвердили позицию по желанию выйти из НАТО

Французские правые подтвердили позицию по желанию выйти из НАТО - РИА Новости, 29.03.2024

Французские правые подтвердили позицию по желанию выйти из НАТО

Лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделля подтвердил позицию о намерении вывести страну из североатлантического альянса в случае... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:27

2024-03-29T15:27

2024-03-29T15:39

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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделля подтвердил позицию о намерении вывести страну из североатлантического альянса в случае победы на президентских выборах, намеченных на 2027 год. "Национальное объединение" все еще выступает за выход из интегрированного командования НАТО", – цитирует его издание Politico. Однако он указал, что условием для этого должно стать завершение украинского конфликта. "Предложение, за которое мы всегда выступали... не предусматривало войны", – отметил глава партии. Помимо этого, политик, комментируя предвыборную гонку между Джо Байденом и Дональдом Трампом в США, выразил поддержку последнему, добавив, что когнитивные способности кандидата от демократов вызывают сомнения. "Являясь президентом ведущей экономической державы мира, вы должны быть достаточно жизнеспособны, в хорошей физической форме и с ясной головой, чтобы принимать правильные решения... Последние кадры, которые мы видели в социальных сетях, не внушают оптимизма", – сказал Барделля. В рамках президентской кампании 2022 года Марин Ле Пен, сегодня возглавляющая фракцию "Национального объединения" в парламенте, призывала к выходу Франции из интегрированного военного командования НАТО, а также к заключению новых стратегических соглашений с США и открытию диалога с Россией по основным общим вопросам. Декабрьский опрос Французского института общественного мнения (IFOP) прогнозирует, что от Франции партия "Национальное объединение" займет первое место на европейских выборах, как и в 2014 и 2019 годах. Однако ожидается, что на этот раз за ними будет 30% голосов, что значительно превосходит 18% голосов у центристского альянса президента Франции Эммануэля Макрона.

https://ria.ru/20240106/mir-1919948435.html

https://radiosputnik.ru/20240316/makron-1933461088.html

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в мире, франция, сша, россия, джо байден, дональд трамп, эммануэль макрон, нато