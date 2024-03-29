https://ria.ru/20240329/nato-1936652007.html

НАТО не сможет применить пятую статью на Украине, заявили эксперты из ФРГ

НАТО не сможет применить пятую статью на Украине, заявили эксперты из ФРГ - РИА Новости, 29.03.2024

НАТО не сможет применить пятую статью на Украине, заявили эксперты из ФРГ

Экспертный совет парламента Германии пришел к заключению о том, что статья 5 Устава НАТО о коллективном ответе не может быть задействована в ситуации со вводом... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:39

2024-03-29T14:39

2024-03-29T14:39

специальная военная операция на украине

украина

россия

франция

эммануэль макрон

владимир путин

радослав сикорский

нато

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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Экспертный совет парламента Германии пришел к заключению о том, что статья 5 Устава НАТО о коллективном ответе не может быть задействована в ситуации со вводом одной из стран блока войск на Украину и последующим российским ударом по ним, сообщает агентство DPA. "Если части войск государства-члена НАТО в порядке коллективной самообороны (ст. 51 Устава ООН) примут участие в текущем конфликте (между Россией и Украиной) в пользу Украины и в ходе боевых действий в зоне конфликта подвергнутся нападению другой стороной конфликта (Россией), то это не станет основанием для применения статьи 5 договора НАТО", - приводит агентство выдержки из еще не опубликованного отчета экспертного совета бундестага. Как отмечают эксперты, оговаривающая возможность коллективного ответа НАТО статья может быть задействована лишь в том случае, если такое столкновение произошло на территории стран альянса. Согласно выводу экспертов, ввод французских войск на Украину был бы допустимым, но не означал бы, что все остальные страны альянса также автоматически стали бы сторонами конфликта. После конференции в Париже в конце февраля по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент РФ. Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929800701.html

https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, радослав сикорский, нато, оон, германия