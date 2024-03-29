Воюющий за Киев поляк признал гибель соотечественников на Украине
Польский наемник Миткевич подтвердил гибель соотечественников на Украине
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Гражданин Польши, с мая 2022 года воюющий в составе так называемого международного легиона территориальной обороны на Украине, признал в эфире радиостанции RMF FM присутствие и факты гибели своих соотечественников в ходе боевых действий против РФ.
Отвечая в эфире радиостанции RMF FM на вопрос о количестве поляков, воюющих на Украине, Петр Миткевич заявил, что "не хотел бы говорить о таких вещах", но при этом назвал цифру, заниженную более чем в 70 раз по сравнению с официальными данными.
"Их немного. Я там нахожусь дольше всех и знаю большинство из них, которые там находятся. Но скажу так: погибло нас до двадцати", - утверждает Миткевич. При этом Минобороны РФ ранее сообщило, что на Украине с начала спецоперации уничтожены свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе 1427 из Польши.
Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.