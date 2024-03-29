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Воюющий за Киев поляк признал гибель соотечественников на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 29.03.2024 (обновлено: 12:25 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/naemnik-1936602082.html
Воюющий за Киев поляк признал гибель соотечественников на Украине
Воюющий за Киев поляк признал гибель соотечественников на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
Воюющий за Киев поляк признал гибель соотечественников на Украине
Гражданин Польши, с мая 2022 года воюющий в составе так называемого международного легиона территориальной обороны на Украине, признал в эфире радиостанции RMF... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:24
2024-03-29T12:25
специальная военная операция на украине
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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Гражданин Польши, с мая 2022 года воюющий в составе так называемого международного легиона территориальной обороны на Украине, признал в эфире радиостанции RMF FM присутствие и факты гибели своих соотечественников в ходе боевых действий против РФ. Отвечая в эфире радиостанции RMF FM на вопрос о количестве поляков, воюющих на Украине, Петр Миткевич заявил, что "не хотел бы говорить о таких вещах", но при этом назвал цифру, заниженную более чем в 70 раз по сравнению с официальными данными. "Их немного. Я там нахожусь дольше всех и знаю большинство из них, которые там находятся. Но скажу так: погибло нас до двадцати", - утверждает Миткевич. При этом Минобороны РФ ранее сообщило, что на Украине с начала спецоперации уничтожены свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе 1427 из Польши.Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
https://ria.ru/20240327/polsha-1936162578.html
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россия, польша, украина, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Польша, Украина, НАТО, В мире
Воюющий за Киев поляк признал гибель соотечественников на Украине

Польский наемник Миткевич подтвердил гибель соотечественников на Украине

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Гражданин Польши, с мая 2022 года воюющий в составе так называемого международного легиона территориальной обороны на Украине, признал в эфире радиостанции RMF FM присутствие и факты гибели своих соотечественников в ходе боевых действий против РФ.
Отвечая в эфире радиостанции RMF FM на вопрос о количестве поляков, воюющих на Украине, Петр Миткевич заявил, что "не хотел бы говорить о таких вещах", но при этом назвал цифру, заниженную более чем в 70 раз по сравнению с официальными данными.
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"Их немного. Я там нахожусь дольше всех и знаю большинство из них, которые там находятся. Но скажу так: погибло нас до двадцати", - утверждает Миткевич. При этом Минобороны РФ ранее сообщило, что на Украине с начала спецоперации уничтожены свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе 1427 из Польши.
Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
 
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