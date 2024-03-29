https://ria.ru/20240329/naemnik-1936602082.html

Воюющий за Киев поляк признал гибель соотечественников на Украине

Воюющий за Киев поляк признал гибель соотечественников на Украине - РИА Новости, 29.03.2024

Воюющий за Киев поляк признал гибель соотечественников на Украине

Гражданин Польши, с мая 2022 года воюющий в составе так называемого международного легиона территориальной обороны на Украине, признал в эфире радиостанции RMF... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:24

2024-03-29T12:24

2024-03-29T12:25

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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Гражданин Польши, с мая 2022 года воюющий в составе так называемого международного легиона территориальной обороны на Украине, признал в эфире радиостанции RMF FM присутствие и факты гибели своих соотечественников в ходе боевых действий против РФ. Отвечая в эфире радиостанции RMF FM на вопрос о количестве поляков, воюющих на Украине, Петр Миткевич заявил, что "не хотел бы говорить о таких вещах", но при этом назвал цифру, заниженную более чем в 70 раз по сравнению с официальными данными. "Их немного. Я там нахожусь дольше всех и знаю большинство из них, которые там находятся. Но скажу так: погибло нас до двадцати", - утверждает Миткевич. При этом Минобороны РФ ранее сообщило, что на Украине с начала спецоперации уничтожены свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе 1427 из Польши.Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.

https://ria.ru/20240327/polsha-1936162578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, польша, украина, нато, в мире