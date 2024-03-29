https://ria.ru/20240329/musulmane-1936721590.html

Мусульмане прочитали у "Крокуса" особые молитвы

Мусульмане прочитали у "Крокуса" особые молитвы - РИА Новости, 29.03.2024

Мусульмане прочитали у "Крокуса" особые молитвы

Представители Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) прочитали молитвы на площади перед подмосковным "Крокус сити холлом" по жертвам... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:43

2024-03-29T18:43

2024-03-29T18:43

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россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Представители Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) прочитали молитвы на площади перед подмосковным "Крокус сити холлом" по жертвам теракта, сообщил РИА Новости в пятницу зампред ДУМ РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов."Сегодня перед коллективной пятничной молитвой, Джума-намаз, представители мусульманского духовенства прочитали молитвы у "Крокус сити холла" по жертвам теракта. Просим Всевышнего принять души невинно убиенных и облагодетельствовать их Райской обителью и дать скорейшего исцеление раненым", - рассказал муфтий агентству.По его словам, после случившегося в "Крокусе" в мусульманских центрах Подмосковья открылись центры психологической помощи пострадавшим."Последователи ислама также приняли активное участие в сдаче крови для раненых в "Крокусе", много волонтеров общины трудились на месте происшествия у концертного зала", - отметил муфтий Аббясов.Зампред ДУМ РФ подчеркнул, что не имеющие ни национальности, ни конфессиональной принадлежности нападавшие получат справедливое наказание."Убийство невинного человека в исламе приравнивается убийству всего человечества", - заключил он.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент России Владимир Путин отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240329/muftiy-1936720270.html

https://rsport.ria.ru/20240329/krokus-1936716537.html

https://radiosputnik.ru/20240329/krokus-1936710230.html

https://ria.ru/20240329/krokus-1936714070.html

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Никита Бизин

россия, брянская область, москва, рушан аббясов, владимир путин, александр бортников, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), религия