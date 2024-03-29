https://ria.ru/20240329/moshenniki-1936523243.html

Эксперт предупредил о новой угрозе после ухода Samsung Pay

Эксперт предупредил о новой угрозе после ухода Samsung Pay - РИА Новости, 29.03.2024

Эксперт предупредил о новой угрозе после ухода Samsung Pay

Телефонные мошенники могут активизироваться после ухода Samsung Pay - они представляются работниками банка и убеждают пользователей, что с уходом иностранных... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T07:33

2024-03-29T07:33

2024-03-29T07:36

технологии

samsung

санкции в отношении россии

общество

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники могут активизироваться после ухода Samsung Pay - они представляются работниками банка и убеждают пользователей, что с уходом иностранных платежных систем пропадут и накопления, поэтому их нужно перевести на якобы безопасный счет, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. "Мошенники могут активизироваться на фоне ухода иностранных платежных сервисов, как Samsung Pay. Пользователей, чьи номера попали в слитые базы, могут ожидать агрессивные звонки от преступников. Схема достаточно проста - мошенники представляются работниками банка и убеждают, что вместе с уходом иностранных платежных систем пропадут и накопления пользователей. Жертве предлагают перевести деньги на новый безопасный счет, который на самом деле является мошенническим", - сказал Морев. При получении таких звонков нужно положить трубку и сообщить о мошенниках в банк, рекомендовал эксперт. Помимо этого, мошенники могут распространять фишинговые ссылки для оплаты под предлогом, что платежные сервисы не работают из-за санкций. И в таком случае банковские данные, введенные пользователем, попадут в руки злоумышленников. Также мошенники могут воспользоваться тем, что из Google Play и App Store пропадают некоторые приложения. Они подделывают исчезнувшие приложения, маскируются под официальные аккаунты компаний и предлагают пользователям срочно их скачать - для этого злоумышленники могут делать массовые рассылки в мессенджерах, отвечать на комментарии в соцсетях или продвигать таргетированную рекламу внутри других приложений. "Создать поддельное приложение достаточно просто - мошенники этим пользуются и штампуют клоны удаленных приложений буквально за секунды. Внутри них может быть все что угодно: от вредоносных программ, копирующих пароли и реквизиты карты, до вирусов-шифровальщиков, которые заблокируют устройство и будут вымогать деньги за расшифровку. И не факт, что после оплаты вы получите свои данные назад", - рассказал эксперт. Пользователи не всегда могут распознать поддельное приложение, потому что мошенники копируют оригинал вплоть до мелочей. Основная задача злоумышленников - убедить жертву, что если она перейдет по ссылке, то получит файл с официальным приложением. Эксперт советует всегда устанавливать приложения только из официальных источников и не переходить по подозрительным ссылкам, даже если ее отправил знакомый. "Если вредоносная программа все-таки попала на устройство, не давайте ей доступ к системным функциям, например, к чтению SMS или списку контактов. Удалите ее, запустите сканирование антивирусом, поменяйте все пароли и свяжитесь с вашим банком для перевыпуска карт", - добавил Морев.

https://ria.ru/20240121/mvd-1922643800.html

https://ria.ru/20240315/analizy-1933080220.html

https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html

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технологии, samsung, санкции в отношении россии, общество, россия