https://ria.ru/20240329/moldaviya-1936690539.html

В Молдавии потребовали отставки главы МИД после инцидента с детским хором

В Молдавии потребовали отставки главы МИД после инцидента с детским хором - РИА Новости, 29.03.2024

В Молдавии потребовали отставки главы МИД после инцидента с детским хором

Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" проводят протест у здания МИД республики и требуют отставки главы ведомства Михая Попшоя из-за... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:53

2024-03-29T16:53

2024-03-29T16:53

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молдавия

литва

европа

санкции в отношении россии

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КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" проводят протест у здания МИД республики и требуют отставки главы ведомства Михая Попшоя из-за несвоевременной реакции министерства на недружественный шаг со стороны Литвы, когда литовские власти не пропускали автобус с молдавскими детьми, возвращавшимися на родину с гастролей из Польши и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. В четверг заслуженная артистка Молдавии Наталья Барабанщикова сообщила, что она и дети более суток пытались выехать из Белоруссии, где хор "Рапсодия" участвовал с концертной программой, а до этого коллектив выступил со своим спектаклем в Варшаве. На границе с Литвой автобус продержали более семи часов. По словам руководительницы хора, в отказе пограничников фигурировали фразы, что коллектив "Рапсодия" представляет угрозу для Литвы. В пятницу утром МИД Молдавии выступил с заявлением, в котором объяснил, что автобус задержали на границе из-за отсутствия лицензии у перевозчика. Позже в ведомстве сообщили, что литовские власти выдали разрешение на передвижение автобуса через территорию Литвы. "Сегодня мы увидели, как Европа готова встречать наших граждан. Мы увидели недружественное отношение. Молдавские дети много часов пребывали на границе в ожидании возможности вернуться домой. Их держали несколько часов, потому что наши власти не могут своевременно договориться с той самой Европой, которую они сегодня нахваливают из своих кабинетов. Мы видим, что до граждан Молдовы нет дела никому в этой стране, кто занимает удобные чиновничьи кресла. Мы требуем отставки министра иностранных дел", - заявила в ходе акции протеста глава пресс-службы партии Олеся Витнянская. "Господин Попшой, почему вы как министр, который заявляет, что мы стремимся в Европу, позволяете другим государствам издеваться над нашими гражданами. Почему в министерство еще не вызваны послы Литвы и Польши, и им не вынесено предупреждение. Почему МИД еще не высказался в защиту наших граждан", - заявил в свою очередь руководитель орготдела партии Влад Кроитору. Родители детей молдавской хоровой студии "Рапсодия" раскритиковали в соцсетях заявление МИД Молдавии, что причиной запрета стало отсутствие лицензии у перевозчика, они отметили, что, когда коллектив проезжал на этом же автобусе через Румынию, Словакию, Венгрию, а затем сделал остановку на два дня в Польше, никто из государственных органов не предъявлял соответствующие претензии.

https://ria.ru/20240329/rapsodiya-1936582150.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, литва, европа, санкции в отношении россии