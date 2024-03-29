https://ria.ru/20240329/moldaviya-1936686386.html

Гуцул призвала оппозицию сплотиться против нападок властей на Гагаузию

Гуцул призвала оппозицию сплотиться против нападок властей на Гагаузию - РИА Новости, 29.03.2024

Гуцул призвала оппозицию сплотиться против нападок властей на Гагаузию

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул призвала оппозиционные партии страны сплотиться против нападок на регион со стороны действующей власти,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:35

2024-03-29T16:35

2024-03-29T16:35

в мире

молдавия

гагаузия

россия

евгения гуцул

игорь додон

майя санду

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул призвала оппозиционные партии страны сплотиться против нападок на регион со стороны действующей власти, соответствующее заявление она сделала в пятницу во время встречи с бывшим президентом республики, лидером Партии социалистов Игорем Додоном. В начале марта Гуцул заявила на брифинге по итогам своего визита в Россию, что намерена в ближайшее время встретиться с лидерами оппозиционных партий – с Владимиром Ворониным (Партия коммунистов), Додоном (Партия социалистов), Иланом Шором (запрещенная в республике партия "Шор") и руководством политсилы "Возрождение", чтобы обсудить вопрос консолидации оппозиции в преддверии президентских и парламентских выборов в Молдавии. "Сегодня я провела встречу с экс-президентом, председателем Партии социалистов Республики Молдова Игорем Додоном. Мы говорили о том нарастающем давлении, которое оказывает президент и правящая партия на оппозицию и Гагаузскую автономию. Я подчеркнула, что необходимость защиты жителей Гагаузии от нападок президента Майи Санду может стать первой задачей, вокруг которой могли бы сплотиться оппозиционные политические партии, стоящие на позиции государственности Республики Молдова", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. КС признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Саму политсилу власти Молдавии объявили в июне 2023 года антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Президент Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240318/moldaviya-1934102445.html

https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, игорь додон, майя санду, таможенный союз, возрождение