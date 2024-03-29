https://ria.ru/20240329/moldaviya-1936619615.html

Санду обвинила протестующих в Гагаузии в проплаченных акциях

Санду обвинила протестующих в Гагаузии в проплаченных акциях - РИА Новости, 29.03.2024

Санду обвинила протестующих в Гагаузии в проплаченных акциях

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что участникам протеста в Гагаузии, куда глава государства прибыла в пятницу, заплатили деньги, а организаторов акции... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:05

2024-03-29T13:05

2024-03-29T13:24

в мире

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гагаузия

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КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что участникам протеста в Гагаузии, куда глава государства прибыла в пятницу, заплатили деньги, а организаторов акции обвинила в причастности к криминальной группировке. Санду прибыла в пятницу в Гагаузскую автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты-Кишинев, однако местные жители встретили ее протестами. В Telegram-каналах ряда гагаузских и других молдавских СМИ опубликованы видео протестных акций – жители автономии стояли у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Также сообщается, что кортеж Санду был вынужден объехать протестующих в гагаузском селе Конгаз по грунтовой дороге. "То, что я наблюдала сегодня и видела в другие дни — это граждане, которых организаторы подобных акций привозят за деньги не со своей собственной повесткой, а с повесткой одной криминальной группировки. Я сожалею об этом, но в то же время знаю, что в автономии живут много людей, которые хотят, чтобы Молдова жила в мире и развивалась", — сказала Санду журналистам. Видео с ее заявлениями опубликовали Telegram-каналы гагаузских СМИ. Санду дала комментарий прямо в поле недалеко от гагаузского села Конгаз. Президент Молдавии в интервью местным СМИ неоднократно отмечала, что она считает запрещенную раннее в стране партию "Шор" криминальной группировкой, чья деятельность направлена на дестабилизацию ситуации в стране". После выборов главы Гагаузии, прошедших весной прошлого года, власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Конституционный суд признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон. Кроме того, Санду до сих пор не подписала указ об утверждении главы автономии Евгении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240319/gagauziya-1934158263.html

https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евгения гуцул, таможенный союз