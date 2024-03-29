https://ria.ru/20240329/moldavia-1936731095.html

Молдавский министр отказался от телепередачи с главой парламента Гагаузии

Молдавский министр отказался от телепередачи с главой парламента Гагаузии - РИА Новости, 29.03.2024

Молдавский министр отказался от телепередачи с главой парламента Гагаузии

Вице-председатель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сорвал запись... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T19:04

2024-03-29T19:04

2024-03-29T19:04

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КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Вице-председатель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сорвал запись телепередачи гагаузского телеканала GRT, обвинив находящегося в студии спикера Народного собрания автономии Дмитрия Константинова в причастности к криминальным структурам, сообщает GRT. Спыну находится с рабочим визитом в Гагаузии, общественное телевидение автономии предложило ему рассказать о инфраструктурных проектах в регионе, которые реализует правительство Молдавии. Когда ведущая объявила, что вторым гостем эфира станет Константинов, который пришел в студию, министр демонстративно снял с себя петличку, и заявил, что оказывается от участия в передаче. "Я не буду сидеть за одним столом с теми, кто встречался с Шором (политиком Иланом Шором – ред). С этой криминальной группой. Я отказываюсь с вами говорить, я же это сказал", - выкрикнул Спыну и спешно покинул студию. Соответствующее видео телеканал GRT разместил на своей странице в Facebook*. В ответ спикер Народного собрания Гагаузии выразил недоумение, подчеркнув, что выпад вице-председателя правящей партии был неуместным. "Виновного человека объявляет суд. У нас руководители почему-то решили заменить собой суды", - сказал Константинов. Гагаузские СМИ сообщают, что спикер НСГ является также соучредителем телеканала GRT и часто приходит на передачи с участием других политиков. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". НСГ признал итоги голосования в автономии, а позже Константинов поехал в Израиль, где встретился с лидером партии "Шор" Иланом Шором. Саму политсилу власти Молдавии объявили в июне 2023 года антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Санду отказалась вести политический диалог с представителями партии и их соратниками, также она до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, дмитрий константинов, илан шор, евгения гуцул, facebook, таможенный союз