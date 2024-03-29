https://ria.ru/20240329/mobilizatsiya-1936591548.html
Запрос на мобилизацию на Украине сильно уменьшился, заявил главком ВСУ
Запрос на мобилизацию на Украине сильно уменьшился, заявил главком ВСУ - РИА Новости, 29.03.2024
Запрос на мобилизацию на Украине сильно уменьшился, заявил главком ВСУ
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в интервью агентству Укринформ утверждает, что после пересмотра внутренних резервов запрос на... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:56
2024-03-29T11:56
2024-03-29T12:42
специальная военная операция на украине
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александр сырский
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в интервью агентству Укринформ утверждает, что после пересмотра внутренних резервов запрос на мобилизацию 500 тысяч человек теперь значительно уменьшен, не уточнив при этом, насколько. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщал, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. "После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава ВСУ эта цифра (400-500 тысяч человек, которых нужно мобилизовать дополнительно – ред.) была существенно уменьшена", - сказал Сырский. По его словам, сейчас пересматривается численность отдельных частей, которые не участвуют в боях. По его мнению, это позволит "высвободить тысячи военнослужащих и направить их к боевым частям". Сырский также отметил, что уже запущен процесс ротаций, "что позволяет полноценно восстановить боеспособность". "Для обеспечения этого процесса нам нужны люди. Именно поэтому хотел бы, чтобы каждый мужчина призывного возраста в Украине осознавал: от его воли и действий зависит, чтобы Украина выстояла", - добавил Сырский. Зеленский ранее на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935800692.html
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Запрос на мобилизацию на Украине сильно уменьшился, заявил главком ВСУ
Сырский: запрос на мобилизацию 500 тысяч человек в ВСУ сильно уменьшился
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в интервью агентству Укринформ
утверждает, что после пересмотра внутренних резервов запрос на мобилизацию 500 тысяч человек теперь значительно уменьшен, не уточнив при этом, насколько.
Владимир Зеленский
в декабре 2023 года сообщал, что к нему обратились из генштаба ВСУ
с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
"После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава ВСУ эта цифра (400-500 тысяч человек, которых нужно мобилизовать дополнительно – ред.) была существенно уменьшена", - сказал Сырский.
По его словам, сейчас пересматривается численность отдельных частей, которые не участвуют в боях. По его мнению, это позволит "высвободить тысячи военнослужащих и направить их к боевым частям". Сырский также отметил, что уже запущен процесс ротаций, "что позволяет полноценно восстановить боеспособность".
"Для обеспечения этого процесса нам нужны люди. Именно поэтому хотел бы, чтобы каждый мужчина призывного возраста в Украине осознавал: от его воли и действий зависит, чтобы Украина выстояла", - добавил Сырский.
Зеленский ранее на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.