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ЦБ получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации в 2023 году - РИА Новости, 29.03.2024
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17:48 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/mikrozaymy-1936712069.html
ЦБ получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации в 2023 году
ЦБ получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации в 2023 году - РИА Новости, 29.03.2024
ЦБ получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации в 2023 году
Банк России в 2023 году получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации (МФО), при этом наиболее острым был вопрос оформления займов мошенниками -... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:48
2024-03-29T17:48
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Банк России в 2023 году получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации (МФО), при этом наиболее острым был вопрос оформления займов мошенниками - число таких жалоб выросло почти на 44%, говорится в годовом отчете ЦБ. "В 2023 году в Банк России поступило 45,1 тысячи жалоб на МФО. Наиболее острым был вопрос оформления мошенниками займов от имени заявителей: за год количество таких жалоб выросло на 43,9%", - сказано в документе. В отчете говорится, что для борьбы с мошенничеством базовый стандарт для МФО был дополнен требованиями к проверке данных о клиенте при выдаче онлайн-займов. В результате число жалоб на кибермошенничество стало снижаться, и в четвертом квартале их было получено на 34,1% меньше, чем в первом квартале 2023 года. Регулятор отмечает, что по итогам поведенческого надзора в 2023 году из продуктовых линеек МФО исключены пять псевдопродуктов и услуг. Из государственного реестра за нарушения исключены шесть МФО.
https://ria.ru/20240112/mfo-1920903239.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации в 2023 году

ЦБ РФ получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации в 2023 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Банк России в 2023 году получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации (МФО), при этом наиболее острым был вопрос оформления займов мошенниками - число таких жалоб выросло почти на 44%, говорится в годовом отчете ЦБ.
"В 2023 году в Банк России поступило 45,1 тысячи жалоб на МФО. Наиболее острым был вопрос оформления мошенниками займов от имени заявителей: за год количество таких жалоб выросло на 43,9%", - сказано в документе.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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12 января, 12:34
В отчете говорится, что для борьбы с мошенничеством базовый стандарт для МФО был дополнен требованиями к проверке данных о клиенте при выдаче онлайн-займов. В результате число жалоб на кибермошенничество стало снижаться, и в четвертом квартале их было получено на 34,1% меньше, чем в первом квартале 2023 года.
Регулятор отмечает, что по итогам поведенческого надзора в 2023 году из продуктовых линеек МФО исключены пять псевдопродуктов и услуг. Из государственного реестра за нарушения исключены шесть МФО.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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