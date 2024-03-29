https://ria.ru/20240329/mikrozaymy-1936712069.html

ЦБ получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации в 2023 году

ЦБ получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации в 2023 году - РИА Новости, 29.03.2024

ЦБ получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации в 2023 году

Банк России в 2023 году получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации (МФО), при этом наиболее острым был вопрос оформления займов мошенниками -... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:48

2024-03-29T17:48

2024-03-29T17:48

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Банк России в 2023 году получил 45,1 тысячи жалоб на микрофинансовые организации (МФО), при этом наиболее острым был вопрос оформления займов мошенниками - число таких жалоб выросло почти на 44%, говорится в годовом отчете ЦБ. "В 2023 году в Банк России поступило 45,1 тысячи жалоб на МФО. Наиболее острым был вопрос оформления мошенниками займов от имени заявителей: за год количество таких жалоб выросло на 43,9%", - сказано в документе. В отчете говорится, что для борьбы с мошенничеством базовый стандарт для МФО был дополнен требованиями к проверке данных о клиенте при выдаче онлайн-займов. В результате число жалоб на кибермошенничество стало снижаться, и в четвертом квартале их было получено на 34,1% меньше, чем в первом квартале 2023 года. Регулятор отмечает, что по итогам поведенческого надзора в 2023 году из продуктовых линеек МФО исключены пять псевдопродуктов и услуг. Из государственного реестра за нарушения исключены шесть МФО.

https://ria.ru/20240112/mfo-1920903239.html

https://ria.ru/20231023/opros-1904584345.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)