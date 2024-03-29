https://ria.ru/20240329/mamontov-1936634399.html

Суд освободил экс-главу ГУМЧС Кузбасса, осужденного по делу "Зимней вишни"

Суд освободил экс-главу ГУМЧС Кузбасса, осужденного по делу "Зимней вишни" - РИА Новости, 29.03.2024

Суд освободил экс-главу ГУМЧС Кузбасса, осужденного по делу "Зимней вишни"

Суд апелляционной инстанции освободил бывшего главу ГУМЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, осужденного по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:53

2024-03-29T13:53

2024-03-29T14:04

происшествия

кемерово

россия

александр мамонтов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровский областной суд

пожар в торговом центре в кемерово

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КЕМЕРОВО, 29 мар – РИА Новости. Суд апелляционной инстанции освободил бывшего главу ГУМЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, осужденного по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала Кемеровского областного суда."Приговор Центрального районного суда города Кемерово в отношении Мамонтова Александра Сергеевича... изменить... Освободить Мамонтова Александра Сергеевича от наказания, назначенного по части 3 статьи 293 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, исключить из приговора... меру пресечения в отношении осуждённого Мамонтова в виде заключения под стражу, из-под стражи Мамонтова Александра Сергеевича освободить немедленно", – объявила судья.Защита добивалась отмены приговора, но не из-за истечения срока, а с формулировкой об оправдании. Прокуратура настаивала на том, что решение суда законно и обоснованно.В июне 2023 года бывший начальник кемеровского главка МЧС РФ Мамонтов получил 10,5 лет колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей, экс-главный государственный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев – 8,5 лет колонии общего режима и штраф в 120 тысяч рублей. Мамонтов обвинялся в растрате и халатности, его бывший подчиненный Терентьев - мошенничестве и халатности. Терентьев уже вышел на свободу в связи с отбытием им фактического наказания.Всего по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" было возбуждено четыре уголовных дела, их фигурантами стали 15 человек, всем им вынесены обвинительные приговоры.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

https://ria.ru/20231121/suddenok-1910761031.html

https://ria.ru/20231215/zimnyaya_vishnya-1916004546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кемерово, россия, александр мамонтов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровский областной суд, пожар в торговом центре в кемерово