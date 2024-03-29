Рейтинг@Mail.ru
Суд освободил экс-главу ГУМЧС Кузбасса, осужденного по делу "Зимней вишни" - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 29.03.2024 (обновлено: 14:04 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/mamontov-1936634399.html
Суд освободил экс-главу ГУМЧС Кузбасса, осужденного по делу "Зимней вишни"
Суд освободил экс-главу ГУМЧС Кузбасса, осужденного по делу "Зимней вишни" - РИА Новости, 29.03.2024
Суд освободил экс-главу ГУМЧС Кузбасса, осужденного по делу "Зимней вишни"
Суд апелляционной инстанции освободил бывшего главу ГУМЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, осужденного по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:53
2024-03-29T14:04
происшествия
кемерово
россия
александр мамонтов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровский областной суд
пожар в торговом центре в кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880706450_0:202:2356:1527_1920x0_80_0_0_88b44956db56fb803bd69894841ce402.jpg
КЕМЕРОВО, 29 мар – РИА Новости. Суд апелляционной инстанции освободил бывшего главу ГУМЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, осужденного по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала Кемеровского областного суда."Приговор Центрального районного суда города Кемерово в отношении Мамонтова Александра Сергеевича... изменить... Освободить Мамонтова Александра Сергеевича от наказания, назначенного по части 3 статьи 293 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, исключить из приговора... меру пресечения в отношении осуждённого Мамонтова в виде заключения под стражу, из-под стражи Мамонтова Александра Сергеевича освободить немедленно", – объявила судья.Защита добивалась отмены приговора, но не из-за истечения срока, а с формулировкой об оправдании. Прокуратура настаивала на том, что решение суда законно и обоснованно.В июне 2023 года бывший начальник кемеровского главка МЧС РФ Мамонтов получил 10,5 лет колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей, экс-главный государственный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев – 8,5 лет колонии общего режима и штраф в 120 тысяч рублей. Мамонтов обвинялся в растрате и халатности, его бывший подчиненный Терентьев - мошенничестве и халатности. Терентьев уже вышел на свободу в связи с отбытием им фактического наказания.Всего по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" было возбуждено четыре уголовных дела, их фигурантами стали 15 человек, всем им вынесены обвинительные приговоры.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.
https://ria.ru/20231121/suddenok-1910761031.html
https://ria.ru/20231215/zimnyaya_vishnya-1916004546.html
кемерово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880706450_205:0:2300:1571_1920x0_80_0_0_ed2bbdca0fd13feefab9a3afc0c68d4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, россия, александр мамонтов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровский областной суд, пожар в торговом центре в кемерово
Происшествия, Кемерово, Россия, Александр Мамонтов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кемеровский областной суд, Пожар в торговом центре в Кемерово
Суд освободил экс-главу ГУМЧС Кузбасса, осужденного по делу "Зимней вишни"

Суд освободил фигуранта дела "Зимней вишни" экс-главу ГУМЧС Кузбасса Мамонтова

© РИА Новости / Максим Серков | Перейти в медиабанкЭкс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов
Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Максим Серков
Перейти в медиабанк
Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 29 мар – РИА Новости. Суд апелляционной инстанции освободил бывшего главу ГУМЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, осужденного по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала Кемеровского областного суда.
"Приговор Центрального районного суда города Кемерово в отношении Мамонтова Александра Сергеевича... изменить... Освободить Мамонтова Александра Сергеевича от наказания, назначенного по части 3 статьи 293 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, исключить из приговора... меру пресечения в отношении осуждённого Мамонтова в виде заключения под стражу, из-под стражи Мамонтова Александра Сергеевича освободить немедленно", – объявила судья.
Гендиректор ООО Зимняя вишня Надежда Судденок перед заседанием в Заводском районном суде Кемерово - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Источник сообщил об освобождении управляющей ТЦ "Зимняя вишня"
21 ноября 2023, 11:47
Защита добивалась отмены приговора, но не из-за истечения срока, а с формулировкой об оправдании. Прокуратура настаивала на том, что решение суда законно и обоснованно.
В июне 2023 года бывший начальник кемеровского главка МЧС РФ Мамонтов получил 10,5 лет колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей, экс-главный государственный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев – 8,5 лет колонии общего режима и штраф в 120 тысяч рублей. Мамонтов обвинялся в растрате и халатности, его бывший подчиненный Терентьев - мошенничестве и халатности. Терентьев уже вышел на свободу в связи с отбытием им фактического наказания.
Всего по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" было возбуждено четыре уголовных дела, их фигурантами стали 15 человек, всем им вынесены обвинительные приговоры.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.
Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 2018 год - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Пожарный Бурсин, осужденный по делу о "Зимней вишне", вышел из колонии
15 декабря 2023, 13:20
 
ПроисшествияКемеровоРоссияАлександр МамонтовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кемеровский областной судПожар в торговом центре в Кемерово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала