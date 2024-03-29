Три часа. Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость
© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели издания Metrópoles раскритиковали в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что приглашение главы России Владимира Путина на саммит G20 нужно обсудить с другими странами.
Свое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским президентом Лулой да Силвой.
"Макрон хочет продолжения конфликта на Украине, вот и переживает, что Путин договорится о чем-то на саммите", — написал один из комментаторов.
"Зная поведение Макрона, он уже через три часа скажет, что не то хотел сказать", — поддержал другой.
"Макрон уже не знает, как еще можно задеть Путина", — отметил третий.
"Он для начала пусть подумает над ответом разных стран на такое предложение. Россия играет важную роль, чтобы игнорировать ее", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Президент Франции хочет эскалации?" — заключили читатели.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
"Зная поведение Макрона, он уже через три часа скажет, что не то хотел сказать", — поддержал другой.
"Макрон уже не знает, как еще можно задеть Путина", — отметил третий.
"Он для начала пусть подумает над ответом разных стран на такое предложение. Россия играет важную роль, чтобы игнорировать ее", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Президент Франции хочет эскалации?" — заключили читатели.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.