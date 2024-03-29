https://ria.ru/20240329/makron-1936576759.html

Три часа. Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость

Три часа. Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость - РИА Новости, 29.03.2024

Три часа. Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость

Читатели издания Metrópoles раскритиковали в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что приглашение главы России Владимира Путина на... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:15

2024-03-29T11:15

2024-03-29T21:50

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

франция

украина

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели издания Metrópoles раскритиковали в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что приглашение главы России Владимира Путина на саммит G20 нужно обсудить с другими странами.Свое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским президентом Лулой да Силвой."Макрон хочет продолжения конфликта на Украине, вот и переживает, что Путин договорится о чем-то на саммите", — написал один из комментаторов. "Зная поведение Макрона, он уже через три часа скажет, что не то хотел сказать", — поддержал другой. "Макрон уже не знает, как еще можно задеть Путина", — отметил третий. "Он для начала пусть подумает над ответом разных стран на такое предложение. Россия играет важную роль, чтобы игнорировать ее", — поделился мнением еще один из пользователей. "Президент Франции хочет эскалации?" — заключили читатели. Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936531076.html

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936574281.html

франция

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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, франция, украина