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Три часа. Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость - РИА Новости, 29.03.2024
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11:15 29.03.2024 (обновлено: 21:50 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/makron-1936576759.html
Три часа. Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость
Три часа. Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость - РИА Новости, 29.03.2024
Три часа. Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость
Читатели издания Metrópoles раскритиковали в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что приглашение главы России Владимира Путина на... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:15
2024-03-29T21:50
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
франция
украина
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели издания Metrópoles раскритиковали в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что приглашение главы России Владимира Путина на саммит G20 нужно обсудить с другими странами.Свое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским президентом Лулой да Силвой."Макрон хочет продолжения конфликта на Украине, вот и переживает, что Путин договорится о чем-то на саммите", — написал один из комментаторов. "Зная поведение Макрона, он уже через три часа скажет, что не то хотел сказать", — поддержал другой. "Макрон уже не знает, как еще можно задеть Путина", — отметил третий. "Он для начала пусть подумает над ответом разных стран на такое предложение. Россия играет важную роль, чтобы игнорировать ее", — поделился мнением еще один из пользователей. "Президент Франции хочет эскалации?" — заключили читатели. Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936531076.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, франция, украина
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Франция, Украина

Три часа. Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели издания Metrópoles раскритиковали в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что приглашение главы России Владимира Путина на саммит G20 нужно обсудить с другими странами.
Свое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским президентом Лулой да Силвой.
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"Макрон хочет продолжения конфликта на Украине, вот и переживает, что Путин договорится о чем-то на саммите", — написал один из комментаторов.

"Зная поведение Макрона, он уже через три часа скажет, что не то хотел сказать", — поддержал другой.

"Макрон уже не знает, как еще можно задеть Путина", — отметил третий.

"Он для начала пусть подумает над ответом разных стран на такое предложение. Россия играет важную роль, чтобы игнорировать ее", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Президент Франции хочет эскалации?" — заключили читатели.

Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
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В миреЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияУкраина
 
 
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