https://ria.ru/20240329/litva-1936653810.html

Литва разрешила проезд автобусу с молдавским детским хором

Литва разрешила проезд автобусу с молдавским детским хором - РИА Новости, 29.03.2024

Литва разрешила проезд автобусу с молдавским детским хором

Литовские власти выдали разрешение на передвижение автобусу, в котором находится детский хор из Молдавии, возвращавшийся с гастролей в Белоруссии и Польше,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:47

2024-03-29T14:47

2024-03-29T14:48

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КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Литовские власти выдали разрешение на передвижение автобусу, в котором находится детский хор из Молдавии, возвращавшийся с гастролей в Белоруссии и Польше, сообщили в пятницу в молдавском МИД. В четверг заслуженная артистка Молдавии Наталья Барабанщикова сообщила, что она и дети более суток пытались выехать из Белоруссии, где хор участвовал с концертной программой, а до этого коллектив выступил со своим спектаклем в Варшаве. На границе с Литвой автобус продержали более семи часов. По словам руководительницы хора, в отказе пограничников фигурировали фразы, что коллектив "Рапсодия" представляет угрозу для Литвы. В пятницу утром МИД Молдавии выступил с заявлением, что автобус с детьми задержали на границе из-за отсутствия лицензии у перевозчика. "В результате обращений МИД литовские власти выдали разрешение на передвижение автобусу, в котором находится хор, документ, который отсутствовал и без которого не был разрешен транзит через территорию Литвы. Дети и сопровождающие их взрослые получили необходимую помощь, в том числе горячий обед", – говорится в распространенном для СМИ сообщении МИД Молдавии. Пока в дипломатических кругах решался вопрос, молдавский хор находился на территории Белоруссии. В свою очередь, как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Шор", политик и бизнесмен Илан Шор решил оказать свое содействие для возвращения молдавской детской вокальной студии в Кишинев. "Да, Шор оплатил трансфер для хора, наша команда забронировала билеты на самолет из Минска в Кишинев с пересадкой в третьей стране. Руководитель коллектива на данный момент решает воспользоваться нашей помощью или дождаться официальной помощи от МИД Молдавии", - сообщил собеседник агентства. Родители детей молдавской хоровой студии "Рапсодия" раскритиковали в соцсетях заявление МИД Молдавии, что причиной запрета стало отсутствие лицензии у перевозчика, они отметили, что когда коллектив проезжал на этом же автобусе через Румынию, Словакию, Венгрию, а затем сделал остановку на два дня в Польше, никто из государственных органов не предъявлял соответствующие претензии.

https://ria.ru/20240312/granitsa-1932504167.html

https://ria.ru/20240329/rapsodiya-1936583469.html

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в мире, молдавия, белоруссия, литва, илан шор, санкции в отношении россии