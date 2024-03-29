https://ria.ru/20240329/likvidatsiya-1936655850.html

Армия Израиля заявила о ликвидации замкомандира ракетных войск "Хезболлы"

Армия Израиля заявила о ликвидации замкомандира ракетных войск "Хезболлы" - РИА Новости, 29.03.2024

Армия Израиля заявила о ликвидации замкомандира ракетных войск "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила, что в результате авиаудара в Ливане был ликвидирован заместитель командующего ракетными войсками шиитского... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:52

2024-03-29T14:52

2024-03-29T14:52

в мире

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила, что в результате авиаудара в Ливане был ликвидирован заместитель командующего ракетными войсками шиитского движения "Хезболлах" Али Абед Аль-Хасан Наим. "Ранее сегодня (в пятницу) ВВС нанесли удар в районе Эль Базурие в Ливане и ликвидировали Али Абед Аль-Хасан Наима, заместителя командующего ракетным подразделением "Хезболлах". Али считался важным источником знаний в террористической организации и лидером в ракетной сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что он также был одним из руководителей в области ракет с тяжелыми боеголовками и отвечал за проведение и планирование нападений на израильское гражданское население.

https://ria.ru/20240109/gibel-1920403247.html

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в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году