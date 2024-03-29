https://ria.ru/20240329/likvidatsiya-1936655850.html
Армия Израиля заявила о ликвидации замкомандира ракетных войск "Хезболлы"
Армия Израиля заявила о ликвидации замкомандира ракетных войск "Хезболлы" - РИА Новости, 29.03.2024
Армия Израиля заявила о ликвидации замкомандира ракетных войск "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила, что в результате авиаудара в Ливане был ликвидирован заместитель командующего ракетными войсками шиитского... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:52
2024-03-29T14:52
2024-03-29T14:52
в мире
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила, что в результате авиаудара в Ливане был ликвидирован заместитель командующего ракетными войсками шиитского движения "Хезболлах" Али Абед Аль-Хасан Наим. "Ранее сегодня (в пятницу) ВВС нанесли удар в районе Эль Базурие в Ливане и ликвидировали Али Абед Аль-Хасан Наима, заместителя командующего ракетным подразделением "Хезболлах". Али считался важным источником знаний в террористической организации и лидером в ракетной сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что он также был одним из руководителей в области ракет с тяжелыми боеголовками и отвечал за проведение и планирование нападений на израильское гражданское население.
https://ria.ru/20240109/gibel-1920403247.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о ликвидации замкомандира ракетных войск "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявил о ликвидации замкомандира ракетных войск "Хезболлы" в Ливане
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила, что в результате авиаудара в Ливане был ликвидирован заместитель командующего ракетными войсками шиитского движения "Хезболлах" Али Абед Аль-Хасан Наим.
"Ранее сегодня (в пятницу) ВВС нанесли удар в районе Эль Базурие в Ливане и ликвидировали Али Абед Аль-Хасан Наима, заместителя командующего ракетным подразделением "Хезболлах". Али считался важным источником знаний в террористической организации и лидером в ракетной сфере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он также был одним из руководителей в области ракет с тяжелыми боеголовками и отвечал за проведение и планирование нападений на израильское гражданское население.