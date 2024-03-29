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В Кабардино-Балкарии заметили леопарда

В Кабардино-Балкарии заметили леопарда - РИА Новости, 29.03.2024

В Кабардино-Балкарии заметили леопарда

Жители Кабардино-Балкарии заметили леопарда в горной местности республики, предположительно, это мог быть кавказский барс, обитающий на территории Северной... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:44

2024-03-29T13:44

2024-03-29T13:44

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ПЯТИГОРСК, 29 мар - РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии заметили леопарда в горной местности республики, предположительно, это мог быть кавказский барс, обитающий на территории Северной Осетии, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии на сайте. "Местные жители поделились уникальной видеосъемкой с учеными программы восстановления леопарда на Кавказе. По мнению ученых, это может быть кавказский барс, ранее выпущенный в дикую природу Северной Осетии", - говорится в сообщении. Как отмечает старший научный сотрудник института экологии горных территорий имени А.К. Темботова РАН Алим Пхитиков, каждый леопард имеет свой "уникальный рисунок пятен, по которому можно определить знакомых нам особей как по отпечаткам пальцев". "Для этого в районе, где была произведена съемка, будут дополнительно установлены специальные камеры – фотоловушки. Они в дальнейшем позволят нам разглядеть узор пятен, если леопард будет еще раз проходить тем же путём", - рассказал Пхитиков, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы. На сегодняшний день Северная Осетия является неотъемлемой частью государственной программы восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Данная программа входит в федеральный проект "Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Всего за время существования проекта в дикую природу Северной Осетии выпущено восемь переднеазиатских леопардов. До середины XX века переднеазиатский леопард был широко распространен на российском Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950 годам во многих районах леопард был полностью уничтожен.

https://ria.ru/20231006/leopard-1900841822.html

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кавказ, кабардино-балкарская республика (кбр), общество