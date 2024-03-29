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Россия и Запад практически прекратили сотрудничество, заявил Лавров - РИА Новости, 29.03.2024
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01:03 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/lavrov-1936507727.html
Россия и Запад практически прекратили сотрудничество, заявил Лавров
Россия и Запад практически прекратили сотрудничество, заявил Лавров - РИА Новости, 29.03.2024
Россия и Запад практически прекратили сотрудничество, заявил Лавров
Сейчас практически нет сфер, где у России и Запада было бы какое-то сотрудничество и реальные контакты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T01:03
2024-03-29T01:03
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сейчас практически нет сфер, где у России и Запада было бы какое-то сотрудничество и реальные контакты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям". "Практически нет", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. "Что касается вот упомянутого вами факта, который американцы всячески подчеркивают, а именно о том, что они предупреждали 7 марта этого года (о готовящемся в России теракте - ред.). Вслед за ними 8 марта такое же предупреждение сделало посольство Британии на английском языке. Они адресовали эти предупреждения своим гражданам, которые находятся в Москве, советуя им не посещать массовые мероприятия", - отметил он. Контакты по линии спецслужб, как правило, не афишируются, указал Лавров. Говоря о контактах с Евросоюзом по вопросам борьбы с терроризмом, министр отметил наличие трудностей. "Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя Россия – агрессор и хочет их завоевать, но они могут подумать о том, чтобы посотрудничать с нами в борьбе с терроризмом. Надо "учить материальную часть", когда люди делают такие заявления. Потому что мы долгие годы убеждали Европейский союз сформировать механизм, который будет заниматься обменом информации. Это удалось сделать только в 2018 году. Последняя встреча состоялась в 2019 году. После этого они тоже утратили какой-либо интерес", - сказал Лавров. Их фактический отказ от взаимодействия Москвой по конкретным вопросам борьбы с терроризмом произошел задолго до начала специальной военной операции, отметил он. "Теперь они на нее сваливают все свои промахи и пытаются замаскировать свои истинные намерения, приведшие к тому, что у нас не осталось другого выхода, кроме как остановить уже развязывавшуюся против нас войну решением о проведении специальной военной операции", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240324/ssha-1935409590.html
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россия, москва, франция, сергей лавров, эммануэль макрон, в мире
Россия, Москва, Франция, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, В мире
Россия и Запад практически прекратили сотрудничество, заявил Лавров

Лавров: у России и Запада сейчас почти отсутствуют сферы сотрудничества

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сейчас практически нет сфер, где у России и Запада было бы какое-то сотрудничество и реальные контакты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям".
"Практически нет", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
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"Что касается вот упомянутого вами факта, который американцы всячески подчеркивают, а именно о том, что они предупреждали 7 марта этого года (о готовящемся в России теракте - ред.). Вслед за ними 8 марта такое же предупреждение сделало посольство Британии на английском языке. Они адресовали эти предупреждения своим гражданам, которые находятся в Москве, советуя им не посещать массовые мероприятия", - отметил он.
Контакты по линии спецслужб, как правило, не афишируются, указал Лавров.
Говоря о контактах с Евросоюзом по вопросам борьбы с терроризмом, министр отметил наличие трудностей.
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Их фактический отказ от взаимодействия Москвой по конкретным вопросам борьбы с терроризмом произошел задолго до начала специальной военной операции, отметил он.
"Теперь они на нее сваливают все свои промахи и пытаются замаскировать свои истинные намерения, приведшие к тому, что у нас не осталось другого выхода, кроме как остановить уже развязывавшуюся против нас войну решением о проведении специальной военной операции", - подчеркнул министр.
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