Россия и Запад практически прекратили сотрудничество, заявил Лавров
Лавров: у России и Запада сейчас почти отсутствуют сферы сотрудничества
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сейчас практически нет сфер, где у России и Запада было бы какое-то сотрудничество и реальные контакты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям".
"Практически нет", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
"Что касается вот упомянутого вами факта, который американцы всячески подчеркивают, а именно о том, что они предупреждали 7 марта этого года (о готовящемся в России теракте - ред.). Вслед за ними 8 марта такое же предупреждение сделало посольство Британии на английском языке. Они адресовали эти предупреждения своим гражданам, которые находятся в Москве, советуя им не посещать массовые мероприятия", - отметил он.
Контакты по линии спецслужб, как правило, не афишируются, указал Лавров.
Говоря о контактах с Евросоюзом по вопросам борьбы с терроризмом, министр отметил наличие трудностей.
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"Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя Россия – агрессор и хочет их завоевать, но они могут подумать о том, чтобы посотрудничать с нами в борьбе с терроризмом. Надо "учить материальную часть", когда люди делают такие заявления. Потому что мы долгие годы убеждали Европейский союз сформировать механизм, который будет заниматься обменом информации. Это удалось сделать только в 2018 году. Последняя встреча состоялась в 2019 году. После этого они тоже утратили какой-либо интерес", - сказал Лавров.
Их фактический отказ от взаимодействия Москвой по конкретным вопросам борьбы с терроризмом произошел задолго до начала специальной военной операции, отметил он.
"Теперь они на нее сваливают все свои промахи и пытаются замаскировать свои истинные намерения, приведшие к тому, что у нас не осталось другого выхода, кроме как остановить уже развязывавшуюся против нас войну решением о проведении специальной военной операции", - подчеркнул министр.
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