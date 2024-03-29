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Лавров прокомментировал отказ западных послов от встречи - РИА Новости, 29.03.2024
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00:59 29.03.2024 (обновлено: 02:59 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/lavrov-1936507265.html
Лавров прокомментировал отказ западных послов от встречи
Лавров прокомментировал отказ западных послов от встречи - РИА Новости, 29.03.2024
Лавров прокомментировал отказ западных послов от встречи
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям" заявил, что после отказа европейских послов встретиться с ним перед выборами президента России каждое общение... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T00:59
2024-03-29T02:59
россия
москва
европа
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям" заявил, что после отказа европейских послов встретиться с ним перед выборами президента России каждое общение дипломатических представителей Европы в Москве с российскими властями будет согласовываться российским дипведомством. Ранее Лавров сообщал, что приглашал послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что это вызывает вопросы о работе послов в России. Она сообщила, что Москва ждет ответа от европейских дипломатов о том, что они делают в России, если не хотят встречаться с Лавровым. "Они находятся здесь и не хотят общаться с министром иностранных дел. Мы уведомили их, что отныне и впредь на любом уровне, будь то посол, атташе или все, "кто между ними", если у них будет интерес пообщаться с российскими властями, мы каждую такую просьбу будем рассматривать отдельно и решать, соглашаться на такой контакт или нет", - рассказал Лавров.
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россия, москва, европа, сергей лавров, мария захарова, в мире
Россия, Москва, Европа, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
Лавров прокомментировал отказ западных послов от встречи

Лавров: общение западных послов с властями России будут согласовывать отдельно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям" заявил, что после отказа европейских послов встретиться с ним перед выборами президента России каждое общение дипломатических представителей Европы в Москве с российскими властями будет согласовываться российским дипведомством.
Ранее Лавров сообщал, что приглашал послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что это вызывает вопросы о работе послов в России. Она сообщила, что Москва ждет ответа от европейских дипломатов о том, что они делают в России, если не хотят встречаться с Лавровым.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
В ЕС прокомментировали отказ европейских послов от встречи с Лавровым
6 марта, 08:09
"Они находятся здесь и не хотят общаться с министром иностранных дел. Мы уведомили их, что отныне и впредь на любом уровне, будь то посол, атташе или все, "кто между ними", если у них будет интерес пообщаться с российскими властями, мы каждую такую просьбу будем рассматривать отдельно и решать, соглашаться на такой контакт или нет", - рассказал Лавров.
 
РоссияМоскваЕвропаСергей ЛавровМария ЗахароваВ мире
 
 
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