https://ria.ru/20240329/lavrov-1936507265.html

Лавров прокомментировал отказ западных послов от встречи

Лавров прокомментировал отказ западных послов от встречи - РИА Новости, 29.03.2024

Лавров прокомментировал отказ западных послов от встречи

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям" заявил, что после отказа европейских послов встретиться с ним перед выборами президента России каждое общение... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T00:59

2024-03-29T00:59

2024-03-29T02:59

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сергей лавров

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям" заявил, что после отказа европейских послов встретиться с ним перед выборами президента России каждое общение дипломатических представителей Европы в Москве с российскими властями будет согласовываться российским дипведомством. Ранее Лавров сообщал, что приглашал послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что это вызывает вопросы о работе послов в России. Она сообщила, что Москва ждет ответа от европейских дипломатов о том, что они делают в России, если не хотят встречаться с Лавровым. "Они находятся здесь и не хотят общаться с министром иностранных дел. Мы уведомили их, что отныне и впредь на любом уровне, будь то посол, атташе или все, "кто между ними", если у них будет интерес пообщаться с российскими властями, мы каждую такую просьбу будем рассматривать отдельно и решать, соглашаться на такой контакт или нет", - рассказал Лавров.

https://ria.ru/20240306/posly-1931364316.html

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россия, москва, европа, сергей лавров, мария захарова, в мире