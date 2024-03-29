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Лавров прокомментировал предложения по судоходству в Черном море - РИА Новости, 29.03.2024
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00:50 29.03.2024 (обновлено: 07:57 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/lavrov-1936506572.html
Лавров прокомментировал предложения по судоходству в Черном море
Лавров прокомментировал предложения по судоходству в Черном море - РИА Новости, 29.03.2024
Лавров прокомментировал предложения по судоходству в Черном море
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям" заявил, что предложения ООН и Турции, которые касались вопросов судоходства в Черном море, пока... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T00:50
2024-03-29T07:57
россия
черное море
турция
владимир путин
сергей лавров
стефан дюжаррик
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям" заявил, что предложения ООН и Турции, которые касались вопросов судоходства в Черном море, пока ни к чему не привели. "Были такие разговоры. Слышали о них. Об этом упоминал генсекретарь ООН. Мы объяснили, на каких условиях готовы рассматривать эти предложения - на условиях взаимности, конечно же. Потому что меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и секретариатом ООН, который должен действовать еще полтора года, не выполняется ни в одной из своих частей. Этот меморандум, гарантирует, что генсекретарь будет добиваться от Запада снятия санкций на пути российского экспорта удобрения и зерновых. Он не выполняется", - сказал Лавров. "Наша позиция хорошо известна. Были сообщения и публичные заявления как от турецкого руководства, так и ООН. Не вдаваясь в детали скажу, что они ни к чему не привели", - добавил министр. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал РИА Новости, что в феврале генсек ООН Антониу Гутерреш направил письма президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море. Ранее об идее нового регламента безопасности судоходства в Черном море совместно с Турцией и ООН высказался Эрдоган. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что вопросы выработки нового регламента безопасности судоходства в Черном море рассматриваются, однако, пока нельзя говорить о том, что удастся договориться по поводу нового регламента. Зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
https://ria.ru/20240124/lavrov-1923306264.html
https://ria.ru/20240314/provokatsii-1933051776.html
https://ria.ru/20240125/pozitsiya-1923345252.html
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россия, черное море, турция, владимир путин, сергей лавров, стефан дюжаррик, оон, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Черное море, Турция, Владимир Путин, Сергей Лавров, Стефан Дюжаррик, ООН, Вооруженные силы Украины, В мире
Лавров прокомментировал предложения по судоходству в Черном море

Лавров: предложения ООН по судоходству в Черном море ни к чему не привели

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям" заявил, что предложения ООН и Турции, которые касались вопросов судоходства в Черном море, пока ни к чему не привели.
"Были такие разговоры. Слышали о них. Об этом упоминал генсекретарь ООН. Мы объяснили, на каких условиях готовы рассматривать эти предложения - на условиях взаимности, конечно же. Потому что меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и секретариатом ООН, который должен действовать еще полтора года, не выполняется ни в одной из своих частей. Этот меморандум, гарантирует, что генсекретарь будет добиваться от Запада снятия санкций на пути российского экспорта удобрения и зерновых. Он не выполняется", - сказал Лавров.
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"Наша позиция хорошо известна. Были сообщения и публичные заявления как от турецкого руководства, так и ООН. Не вдаваясь в детали скажу, что они ни к чему не привели", - добавил министр.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал РИА Новости, что в феврале генсек ООН Антониу Гутерреш направил письма президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море.
Ранее об идее нового регламента безопасности судоходства в Черном море совместно с Турцией и ООН высказался Эрдоган. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что вопросы выработки нового регламента безопасности судоходства в Черном море рассматриваются, однако, пока нельзя говорить о том, что удастся договориться по поводу нового регламента.
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Зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.
В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
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РоссияЧерное мореТурцияВладимир ПутинСергей ЛавровСтефан ДюжаррикООНВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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