https://ria.ru/20240329/lavrov-1936505353.html
Желания возобновить диалог с Россией у Запада нет, заявил Лавров
Желания возобновить диалог с Россией у Запада нет, заявил Лавров - РИА Новости, 29.03.2024
Желания возобновить диалог с Россией у Запада нет, заявил Лавров
Желания возобновить диалог с Москвой в настоящий момент у Запада нет, там преследуется цель нанести России стратегическое поражение, заявил министр иностранных... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T00:39
2024-03-29T00:39
2024-03-29T00:39
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934790227_0:215:3256:2047_1920x0_80_0_0_a8cb5be49cf33cf30751281ec0e8e919.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Желания возобновить диалог с Москвой в настоящий момент у Запада нет, там преследуется цель нанести России стратегическое поражение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Если брать наши отношения с Западом, то нет. С той стороны вообще нет желания возобновить равноправное сотрудничество. Поставлена цель нас наказать, нанести России "стратегическое поражение" и "изолировать по периметру", - сказал министр в интервью "Известиям".
https://ria.ru/20240326/konflikt-1936038014.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934790227_527:0:3256:2047_1920x0_80_0_0_026c6ec5bee4293f69607999eeba18f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров
Желания возобновить диалог с Россией у Запада нет, заявил Лавров
Лавров: у Запада нет желания возобновить диалог с Россией