https://ria.ru/20240329/lavrov-1936505353.html

Желания возобновить диалог с Россией у Запада нет, заявил Лавров

Желания возобновить диалог с Россией у Запада нет, заявил Лавров - РИА Новости, 29.03.2024

Желания возобновить диалог с Россией у Запада нет, заявил Лавров

Желания возобновить диалог с Москвой в настоящий момент у Запада нет, там преследуется цель нанести России стратегическое поражение, заявил министр иностранных... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T00:39

2024-03-29T00:39

2024-03-29T00:39

россия

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934790227_0:215:3256:2047_1920x0_80_0_0_a8cb5be49cf33cf30751281ec0e8e919.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Желания возобновить диалог с Москвой в настоящий момент у Запада нет, там преследуется цель нанести России стратегическое поражение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Если брать наши отношения с Западом, то нет. С той стороны вообще нет желания возобновить равноправное сотрудничество. Поставлена цель нас наказать, нанести России "стратегическое поражение" и "изолировать по периметру", - сказал министр в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20240326/konflikt-1936038014.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров