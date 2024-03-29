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Желания возобновить диалог с Россией у Запада нет, заявил Лавров - РИА Новости, 29.03.2024
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00:39 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/lavrov-1936505353.html
Желания возобновить диалог с Россией у Запада нет, заявил Лавров
Желания возобновить диалог с Россией у Запада нет, заявил Лавров - РИА Новости, 29.03.2024
Желания возобновить диалог с Россией у Запада нет, заявил Лавров
Желания возобновить диалог с Москвой в настоящий момент у Запада нет, там преследуется цель нанести России стратегическое поражение, заявил министр иностранных... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T00:39
2024-03-29T00:39
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Желания возобновить диалог с Москвой в настоящий момент у Запада нет, там преследуется цель нанести России стратегическое поражение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Если брать наши отношения с Западом, то нет. С той стороны вообще нет желания возобновить равноправное сотрудничество. Поставлена цель нас наказать, нанести России "стратегическое поражение" и "изолировать по периметру", - сказал министр в интервью "Известиям".
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россия, сергей лавров
Россия, Сергей Лавров
Желания возобновить диалог с Россией у Запада нет, заявил Лавров

Лавров: у Запада нет желания возобновить диалог с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Желания возобновить диалог с Москвой в настоящий момент у Запада нет, там преследуется цель нанести России стратегическое поражение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Если брать наши отношения с Западом, то нет. С той стороны вообще нет желания возобновить равноправное сотрудничество. Поставлена цель нас наказать, нанести России "стратегическое поражение" и "изолировать по периметру", - сказал министр в интервью "Известиям".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Конфликт на Украине может стать войной России и Запада, считают в Анкаре
26 марта, 20:39
 
РоссияСергей Лавров
 
 
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