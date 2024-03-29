https://ria.ru/20240329/lavrov-1936503596.html

Лавров прокомментировал статью Politico об изоляции России

Лавров прокомментировал статью Politico об изоляции России - РИА Новости, 29.03.2024

Лавров прокомментировал статью Politico об изоляции России

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал опубликованный в издании Politico сценарий изоляции России и отчуждения от нее постсоветского пространства фразой... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T00:17

2024-03-29T00:17

2024-03-29T00:43

россия

сергей лавров

владимир путин

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал опубликованный в издании Politico сценарий изоляции России и отчуждения от нее постсоветского пространства фразой "мечтать не вредно" . В ходе интервью "Известиям" министру указали, что американское издание Politico опубликовало материал с возможными вариантами действий против России, в том числе речь шла об изоляции страны в ее границах, отсечении от нее постсоветского пространства. По словам министра, такой вариант действий считается "щедрым", а в целом на Западе есть много сценариев "деколонизации" страны. "Мечтать не вредно, как у нас в народе говорят", - отметил глава МИД РФ. Он считает, что "фантазии на тему изоляции России уже были развеяны по ветру" с учетом проведения в стране Игр будущего и Всемирного фестиваля молодежи.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что недоброжелатели РФ, ставившие перед собой задачи по изоляции страны, не достигли своей цели.

https://ria.ru/20240214/lavrov-1927298912.html

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россия, сергей лавров, владимир путин