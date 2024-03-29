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Лавров прокомментировал статью Politico об изоляции России - РИА Новости, 29.03.2024
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00:17 29.03.2024 (обновлено: 00:43 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/lavrov-1936503596.html
Лавров прокомментировал статью Politico об изоляции России
Лавров прокомментировал статью Politico об изоляции России - РИА Новости, 29.03.2024
Лавров прокомментировал статью Politico об изоляции России
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал опубликованный в издании Politico сценарий изоляции России и отчуждения от нее постсоветского пространства фразой... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T00:17
2024-03-29T00:43
россия
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал опубликованный в издании Politico сценарий изоляции России и отчуждения от нее постсоветского пространства фразой "мечтать не вредно" . В ходе интервью "Известиям" министру указали, что американское издание Politico опубликовало материал с возможными вариантами действий против России, в том числе речь шла об изоляции страны в ее границах, отсечении от нее постсоветского пространства. По словам министра, такой вариант действий считается "щедрым", а в целом на Западе есть много сценариев "деколонизации" страны. "Мечтать не вредно, как у нас в народе говорят", - отметил глава МИД РФ. Он считает, что "фантазии на тему изоляции России уже были развеяны по ветру" с учетом проведения в стране Игр будущего и Всемирного фестиваля молодежи.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что недоброжелатели РФ, ставившие перед собой задачи по изоляции страны, не достигли своей цели.
https://ria.ru/20240214/lavrov-1927298912.html
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россия, сергей лавров, владимир путин
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров прокомментировал статью Politico об изоляции России

Лавров о сценарии Politico по изоляции России: мечтать не вредно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал опубликованный в издании Politico сценарий изоляции России и отчуждения от нее постсоветского пространства фразой "мечтать не вредно" .
В ходе интервью "Известиям" министру указали, что американское издание Politico опубликовало материал с возможными вариантами действий против России, в том числе речь шла об изоляции страны в ее границах, отсечении от нее постсоветского пространства. По словам министра, такой вариант действий считается "щедрым", а в целом на Западе есть много сценариев "деколонизации" страны.
«
"Мечтать не вредно, как у нас в народе говорят", - отметил глава МИД РФ.
Он считает, что "фантазии на тему изоляции России уже были развеяны по ветру" с учетом проведения в стране Игр будущего и Всемирного фестиваля молодежи.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что недоброжелатели РФ, ставившие перед собой задачи по изоляции страны, не достигли своей цели.
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает во время правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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