https://ria.ru/20240329/lavrov-1936503328.html

Лавров рассказал о предложениях по расследованию теракта в "Крокусе"

Лавров рассказал о предложениях по расследованию теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

Лавров рассказал о предложениях по расследованию теракта в "Крокусе"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Известиям", что ему неизвестно о предложениях о помощи Москве в расследовании теракта в "Крокусе" от каких-либо... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T00:13

2024-03-29T00:13

2024-03-29T00:13

теракт в "крокус сити холле"

в мире

сергей лавров

александр лукашенко

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белоруссия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Известиям", что ему неизвестно о предложениях о помощи Москве в расследовании теракта в "Крокусе" от каких-либо стран, кроме Белоруссии. Министр отметил недавнее выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко, где тот сказал о тесном сотрудничестве на постоянной основе белорусских и российских специальных служб, других правоохранительные органов. "Лукашенко подчеркнул, что готов продолжать. Он обсуждал, по его словам, эту ситуацию с президентом Владимиром Путиным. Они остаются в контакте", - сказал Лавров. "Так что по линии российско-белорусского сотрудничества такие возможности есть. Тем более, что Белоруссия внимательно следит за развитием ситуации на Украине. Украинская группировка стоит на границе с Белоруссией, постоянно проецируя угрозу безопасности этой стране. Запад тоже всячески стягивает войска поближе к границам и России, и Белоруссии. О каких-либо других предложениях о сотрудничестве мне неизвестно", - подчеркнул он. По словам Лаврова, "если по каналам спецслужб что-то и делалось, и передавалось в наш адрес, то это осталось без объявления". "Искренне сомневаюсь, что кто-то будет предлагать свое сотрудничество", - добавил он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.

https://ria.ru/20240327/zapad-1936105682.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935874497.html

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в мире, сергей лавров, александр лукашенко, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белоруссия