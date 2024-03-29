https://ria.ru/20240329/lavrov-1936503144.html

Лавров заявил о навязчивости обеления Западом Украины

Лавров заявил о навязчивости обеления Западом Украины - РИА Новости, 29.03.2024

Лавров заявил о навязчивости обеления Западом Украины

Москва в своих рассуждениях о том, кому может быть выгоден теракт в "Крокус сити холле", не может исключать Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T00:06

2024-03-29T00:06

2024-03-29T00:10

теракт в "крокус сити холле"

в мире

украина

крокус

сергей лавров

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва в своих рассуждениях о том, кому может быть выгоден теракт в "Крокус сити холле", не может исключать Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям"."Запад подозрительно активно убеждает нас, причем не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему. Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно (такой вопрос всегда задается, когда совершаются преступления, которые предстоит раскрыть), мы не можем исключать Украину", - сказал министр."Неоднократно говорили о том, что мы не делаем каких-либо окончательных выводов до тех пор, пока полностью не будет завершено расследование. Следствие еще работает над фактами, вскрываются новые обстоятельства. Но исключать очевидные версии мы просто не имеем права. Тем более, что те люди, кто исполнял террористические акты, бежали на Украину, когда их задержали", - подчеркнул Лавров.Он отметил, что Запад активно пытается убедить всех, что это дело рук запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и больше никого не надо подозревать, прежде всего, Украину."Про эту страну и про ее непричастность говорят прямо и регулярно. Это становится навязчивым", - добавил министр.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240328/zakharova-1936491728.html

https://ria.ru/20240328/terakt-1936449017.html

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в мире, украина, крокус, сергей лавров