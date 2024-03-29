https://ria.ru/20240329/krokus-1936658172.html

Следователи завершили мероприятия на квартире по делу о теракте в "Крокусе"

Следователи завершили мероприятия на квартире по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

Следователи завершили мероприятия на квартире по делу о теракте в "Крокусе"

Следственные мероприятия, проходившие в пятницу в подмосковной квартире в Путилково по делу о теракте в "Крокус сити холле", завершены, передает корреспондент... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:00

2024-03-29T15:00

2024-03-29T15:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

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ПУТИЛКОВО, 29 мар - РИА Новости. Следственные мероприятия, проходившие в пятницу в подмосковной квартире в Путилково по делу о теракте в "Крокус сити холле", завершены, передает корреспондент РИА Новости. Ранее следователи доставили двух обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" в подмосковную квартиру, которую, как считается, террористы снимали перед нападением на концертный зал, сообщало РИА Новости. К многоквартирному дому подъехало несколько машин полиции и Следственного комитета РФ, рядом с подъездом было установлено оцепление. Накануне в комплексе "Крокус сити холл" прошла проверка показаний на месте преступления, сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент России Владимир Путина отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл