https://ria.ru/20240329/kriptobirzha-1936733965.html
Криптобиржа Beribit сообщила о результатах обысков в офисе в Москве
Криптобиржа Beribit сообщила о результатах обысков в офисе в Москве - РИА Новости, 29.03.2024
Криптобиржа Beribit сообщила о результатах обысков в офисе в Москве
Криптобиржа Beribit сообщила, что в ее офисе в Москве силовики проводили проверку, в результате которой "нарушений не обнаружено". РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T19:25
2024-03-29T19:25
2024-03-29T19:25
теракт в "крокус сити холле"
технологии
москва
крокус сити холл
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944800_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7e62d023cb0a26c8d8b91130a252fb9e.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Криптобиржа Beribit сообщила, что в ее офисе в Москве силовики проводили проверку, в результате которой "нарушений не обнаружено". Ранее СМИ и ряд Telegram-каналов сообщили, что в офисах криптобиржи Beribit в "Москва-Сити" проводятся обыски. Tелеграм-канал Baza писал, что обыски, вероятно, могут быть связаны с делом о теракте в "Крокус сити холле". "В свете новостей, связанных с проведением мероприятий в офисе биржи, мы хотели бы предоставить нашим клиентам и партнерам достоверную и прозрачную информацию о происходящем. Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнеров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности, и в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы", - сообщает Telegram-канал криптобиржи. "Биржа Beribit.com всегда придерживалась высоких стандартов прозрачности, безопасности и соблюдения нормативных требований. Подобные проверки являются частью регулярной деятельности в финансовой индустрии", - отмечается в сообщении. Уточняется, что платформа готовится возобновить работу в полном объеме услуг, ориентировочное время - 2 часа, средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности. "Отдельно хотим подчеркнуть, что, к сожалению, некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в "Крокусе", которые никак не связаны с мероприятиями, связанными с нашей платформой", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936474271.html
https://ria.ru/20240329/krokus-1936728339.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944800_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b8a2fb38a58b92992e01fbfa9857c53b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Технологии, Москва, Крокус Сити Холл, Крокус
Криптобиржа Beribit сообщила о результатах обысков в офисе в Москве
Криптобиржа Beribit: силовики не нашли нарушений при обысках в офисе в Москве
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Криптобиржа Beribit сообщила, что в ее офисе в Москве силовики проводили проверку, в результате которой "нарушений не обнаружено".
Ранее СМИ и ряд Telegram-каналов сообщили, что в офисах криптобиржи Beribit в "Москва-Сити" проводятся обыски. Tелеграм-канал Baza писал, что обыски, вероятно, могут быть связаны с делом о теракте в "Крокус сити холле
".
"В свете новостей, связанных с проведением мероприятий в офисе биржи, мы хотели бы предоставить нашим клиентам и партнерам достоверную и прозрачную информацию о происходящем. Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнеров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности, и в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы", - сообщает Telegram-канал криптобиржи.
"Биржа Beribit.com всегда придерживалась высоких стандартов прозрачности, безопасности и соблюдения нормативных требований. Подобные проверки являются частью регулярной деятельности в финансовой индустрии", - отмечается в сообщении. Уточняется, что платформа готовится возобновить работу в полном объеме услуг, ориентировочное время - 2 часа, средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности.
"Отдельно хотим подчеркнуть, что, к сожалению, некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в "Крокусе", которые никак не связаны с мероприятиями, связанными с нашей платформой", - подчеркивается в сообщении.