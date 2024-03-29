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Криптобиржа Beribit сообщила о результатах обысков в офисе в Москве - РИА Новости, 29.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:25 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/kriptobirzha-1936733965.html
Криптобиржа Beribit сообщила о результатах обысков в офисе в Москве
Криптобиржа Beribit сообщила о результатах обысков в офисе в Москве - РИА Новости, 29.03.2024
Криптобиржа Beribit сообщила о результатах обысков в офисе в Москве
Криптобиржа Beribit сообщила, что в ее офисе в Москве силовики проводили проверку, в результате которой "нарушений не обнаружено". РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T19:25
2024-03-29T19:25
теракт в "крокус сити холле"
технологии
москва
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Криптобиржа Beribit сообщила, что в ее офисе в Москве силовики проводили проверку, в результате которой "нарушений не обнаружено". Ранее СМИ и ряд Telegram-каналов сообщили, что в офисах криптобиржи Beribit в "Москва-Сити" проводятся обыски. Tелеграм-канал Baza писал, что обыски, вероятно, могут быть связаны с делом о теракте в "Крокус сити холле". "В свете новостей, связанных с проведением мероприятий в офисе биржи, мы хотели бы предоставить нашим клиентам и партнерам достоверную и прозрачную информацию о происходящем. Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнеров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности, и в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы", - сообщает Telegram-канал криптобиржи. "Биржа Beribit.com всегда придерживалась высоких стандартов прозрачности, безопасности и соблюдения нормативных требований. Подобные проверки являются частью регулярной деятельности в финансовой индустрии", - отмечается в сообщении. Уточняется, что платформа готовится возобновить работу в полном объеме услуг, ориентировочное время - 2 часа, средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности. "Отдельно хотим подчеркнуть, что, к сожалению, некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в "Крокусе", которые никак не связаны с мероприятиями, связанными с нашей платформой", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936474271.html
https://ria.ru/20240329/krokus-1936728339.html
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технологии, москва, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Технологии, Москва, Крокус Сити Холл, Крокус
Криптобиржа Beribit сообщила о результатах обысков в офисе в Москве

Криптобиржа Beribit: силовики не нашли нарушений при обысках в офисе в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Московский международный деловой центр "Москва-Сити" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Криптобиржа Beribit сообщила, что в ее офисе в Москве силовики проводили проверку, в результате которой "нарушений не обнаружено".
Ранее СМИ и ряд Telegram-каналов сообщили, что в офисах криптобиржи Beribit в "Москва-Сити" проводятся обыски. Tелеграм-канал Baza писал, что обыски, вероятно, могут быть связаны с делом о теракте в "Крокус сити холле".
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"В свете новостей, связанных с проведением мероприятий в офисе биржи, мы хотели бы предоставить нашим клиентам и партнерам достоверную и прозрачную информацию о происходящем. Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнеров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности, и в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы", - сообщает Telegram-канал криптобиржи.
"Биржа Beribit.com всегда придерживалась высоких стандартов прозрачности, безопасности и соблюдения нормативных требований. Подобные проверки являются частью регулярной деятельности в финансовой индустрии", - отмечается в сообщении. Уточняется, что платформа готовится возобновить работу в полном объеме услуг, ориентировочное время - 2 часа, средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности.
"Отдельно хотим подчеркнуть, что, к сожалению, некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в "Крокусе", которые никак не связаны с мероприятиями, связанными с нашей платформой", - подчеркивается в сообщении.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ТехнологииМоскваКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
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