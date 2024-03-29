https://ria.ru/20240329/kriptobirzha-1936733965.html

Криптобиржа Beribit сообщила о результатах обысков в офисе в Москве

Криптобиржа Beribit сообщила о результатах обысков в офисе в Москве - РИА Новости, 29.03.2024

Криптобиржа Beribit сообщила о результатах обысков в офисе в Москве

Криптобиржа Beribit сообщила, что в ее офисе в Москве силовики проводили проверку, в результате которой "нарушений не обнаружено". РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T19:25

2024-03-29T19:25

2024-03-29T19:25

теракт в "крокус сити холле"

технологии

москва

крокус сити холл

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944800_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7e62d023cb0a26c8d8b91130a252fb9e.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Криптобиржа Beribit сообщила, что в ее офисе в Москве силовики проводили проверку, в результате которой "нарушений не обнаружено". Ранее СМИ и ряд Telegram-каналов сообщили, что в офисах криптобиржи Beribit в "Москва-Сити" проводятся обыски. Tелеграм-канал Baza писал, что обыски, вероятно, могут быть связаны с делом о теракте в "Крокус сити холле". "В свете новостей, связанных с проведением мероприятий в офисе биржи, мы хотели бы предоставить нашим клиентам и партнерам достоверную и прозрачную информацию о происходящем. Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнеров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности, и в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы", - сообщает Telegram-канал криптобиржи. "Биржа Beribit.com всегда придерживалась высоких стандартов прозрачности, безопасности и соблюдения нормативных требований. Подобные проверки являются частью регулярной деятельности в финансовой индустрии", - отмечается в сообщении. Уточняется, что платформа готовится возобновить работу в полном объеме услуг, ориентировочное время - 2 часа, средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности. "Отдельно хотим подчеркнуть, что, к сожалению, некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в "Крокусе", которые никак не связаны с мероприятиями, связанными с нашей платформой", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936474271.html

https://ria.ru/20240329/krokus-1936728339.html

москва

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, москва, крокус сити холл, крокус